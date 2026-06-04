Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Croația. Cel puțin patru oameni au murit, salvatorii caută alte două persoane

<1 minut de citit Publicat la 16:19 04 Iun 2026 Modificat la 16:19 04 Iun 2026

Conform presei locale, salvatorii sunt în căutarea altor două persoane / sursă foto: Profimedia Images

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa joi într-un accident de avion în apropiere de Medulin, în sudul peninsulei Istria de pe litoralul croat al Mării Adriatice, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, informează AFP şi HINA, citată de Agerpres.

„Potrivit informaţiilor disponibile în acest moment, patru persoane au decedat”, a indicat poliţia.

Conform presei locale, salvatorii sunt în căutarea altor două persoane.

Accidentul s-a produs în zona Campanoz, în afara oraşului, şi „toate serviciile de urgenţă sunt la faţa locului”, adaugă comunicatul.

Din informaţiile preliminare rezultă că poliţia a primit în jurul orei locale 11.20 o alertă conform căreia un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în zona respectivă.

La faţa locului au fost trimise imediat echipe de urgenţă medicale, ale pompierilor şi poliţiei.

Postul public HRT afirmă că avionul era înmatriculat în Germania, decolase din Austria şi avea ca destinaţie aerodromul din Medulin.

Mai multe detalii despre accident sunt aşteptate mai târziu în cursul zilei de joi, după sosirea anchetatorilor agenţiei naţionale de investigare a accidentelor de trafic aerian, maritim şi feroviar (AIN).