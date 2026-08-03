"Construit să dureze la nesfârșit, desființat în câteva luni". Cum a demontat, pas cu pas, Péter Magyar regimul lui Viktor Orbán

Pierderea alegerilor de către Viktor Orban a marcat începutul sfârșitului pentru sistemul politic. Foto: Colaj GettyImages

De când Partidul Tisza al lui Péter Magyar a obținut o victorie zdrobitoare în luna aprilie, președintele Ungariei, procurorul general și șefii publicațiilor publice au fost înlăturați din funcții, în timp ce noul guvern se mișcă rapid pentru a desființa sistemul construit în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, potrivit unei analize Euronews.

Pierderea alegerilor de către Viktor Orban a marcat începutul sfârșitului pentru sistemul politic, juridic și economic pe care acesta îl construise timp de 16 ani pentru a menține partidul său, Fidesz, la guvernare.

Victoria categorică a lui Magyar i-a asigurat o majoritate parlamentară de două treimi – pragul necesar, potrivit legislației ungare, pentru modificarea Constituției și adoptarea așa-numitelor „legi cardinale”, care reglementează funcționarea principalelor instituții ale statului.

La fel ca în cazul lui Orbán, această supermajoritate i-a oferit lui Magyar posibilitatea de a rescrie Constituția și de a modifica o parte importantă a legislației fără o opoziție semnificativă.

Magyar, care și-a construit campania nu doar în jurul schimbării guvernului, ci și al schimbării întregului sistem, nu a pierdut timpul și a cerut demisia președintelui țării, Tamás Sulyok, precum și a altor înalți oficiali.

„Să plece, să plece. Să nu aștepte până îi vom da noi afară”, a declarat Magyar în noaptea alegerilor.

După preluarea mandatului, în luna mai, principalii piloni ai regimului Orbán s-au prăbușit în doar câteva luni: președintele și procurorul general au părăsit funcțiile, iar mașinăria mediatică odinioară redutabilă a lui Orbán a fost paralizată. Iată ce s-a întâmplat.

Sistemul Cooperării Naționale al lui Orbán

Orbán a obținut o majoritate de două treimi la alegerile parlamentare din 2010 și a creat Sistemul Cooperării Naționale, cunoscut în Ungaria sub acronimul NER, prezentat drept un nou contract social cu electoratul.

Criticii au văzut însă în NER un aparat politic și economic centralizat, construit pentru a promova propria viziune a lui Orbán asupra „iliberalismului” – termenul folosit de acesta pentru a descrie o alternativă la democrația liberală europeană clasică.

„Imaginați-vă un joc de societate în care unul dintre jucători poate rescrie regulile în orice moment, în funcție de propriile interese – poate avansa cinci pătrate dacă are nevoie, își poate trimite adversarul înapoi la start sau chiar îl poate elimina complet din joc”, a declarat pentru Euronews analistul politic Szabolcs Dull.

Orbán s-a folosit de majoritatea parlamentară pentru a adopta rapid legi. Din 2020 însă, a guvernat în mare parte prin decrete, mai întâi în baza stării de urgență instituită în contextul pandemiei de coronavirus, iar după 2022 invocând războiul din Ucraina.

Mecanismele democratice de control și echilibru au fost slăbite prin numirea unor persoane loiale în instituțiile-cheie, în timp ce televiziunea publică MTVA și aproximativ 500 de publicații reunite în trustul media KESMA au contribuit la promovarea mesajelor guvernului.

Potrivit lui Dull, promisiunea de a desființa NER și de a îndepărta oamenii care îl reprezentau s-a dovedit a fi cea mai populară promisiune electorală a lui Magyar.

Poate cea mai importantă victorie politică a lui Péter Magyar a fost înlăturarea președintelui Tamás Sulyok. Fostul șef al statului și-a încheiat mandatul la mijlocul lunii iulie, după ce un amendament constituțional – pe care chiar el l-a promulgat – a stabilit încetarea mandatului său.

Același amendament a limitat mandatul deputaților la 12 ani și a introdus o vârstă de pensionare de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, ceea ce a dus și la înlăturarea președintelui Curții Constituționale, Péter Polt, un aliat de lungă durată al lui Viktor Orbán.

„Au încetat mandatul președintelui în funcție fără niciun argument juridic – pur și simplu pentru că nu sunt de acord cu el din punct de vedere politic. Consider acest lucru inacceptabil”, a declarat pentru Euronews Balázs Orbán, fost consilier politic al lui Viktor Orbán.

Magyar a susținut în repetate rânduri că Sulyok nu era potrivit pentru funcția de președinte, deoarece reprezenta interesele partidului și nu pe cele ale națiunii.

Szabolcs Dull afirmă că această măsură a avut atât o semnificație simbolică, cât și una practică pentru Magyar:

„Președintele Ungariei are dreptul de a grația persoane condamnate. Magyar a promis că îi va trage la răspundere pe cei asociați vechiului sistem – nu își poate permite riscul ca președintele să îi grațieze.”

Guvernul lui Magyar a demis, de asemenea, patru șefi ai serviciilor secrete, pe directorul poliției antiteroriste (TEK), János Hajdu, pe fostul purtător de cuvânt al lui Orbán, Bertalan Havasi, precum și pe șeful Oficiului Guvernamental de Audit.

Oficiul pentru Protecția Suveranității, instituție care a vizat presa și ONG-urile finanțate din străinătate și care a fost criticată dur de Comisia Europeană, a fost desființat.

În iunie, procurorul general Gábor Bálint Nagy și-a prezentat demisia în urma presiunilor politice, marcând o nouă victorie pentru Magyar.

„Parchetul nu trebuie să devină un instrument al luptelor politice și nici o scenă pentru jocurile de putere de zi cu zi”, a declarat Nagy într-un comunicat.

Dull consideră că plecarea lui Nagy reprezintă un alt moment de cotitură: „În anumite cazuri, anchetele fie nu au fost niciodată deschise, fie au fost suspendate – cazuri care erau, în mod evident, incomode pentru guvernul Orbán.”

Tragerea la răspundere și corupția

La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul Ungariei a înființat Oficiul pentru Recuperarea și Protejarea Activelor, care va investiga cazurile de corupție din perioada Orbán și va încerca recuperarea bunurilor statului.

Ungaria s-a numărat ani la rând printre cele mai corupte state membre ale Uniunii Europene, în timp ce oameni de afaceri apropiați de Viktor Orbán au devenit principalii beneficiari ai contractelor cu statul.

Printre aceștia se numără Lőrinc Mészáros, prieten din copilărie al lui Orbán și cel mai bogat om din Ungaria, cu afaceri în construcții, turism și agricultură; ginerele fostului premier, István Tiborcz, devenit miliardar în perioada guvernării Fidesz; precum și tatăl lui Orbán, Győző Orbán, o figură importantă în industria minieră, care a obținut contracte pentru proiecte rutiere și feroviare. Toți susțin că au acționat legal, însă activitățile lor urmează să fie investigate.

„Una dintre principalele promisiuni electorale ale Partidului Tisza a fost că persoanele responsabile de corupția penală din perioada Fidesz vor fi trase la răspundere. Ceea ce vedem acum este începutul unui proces care, cel mai probabil, va continua în viitorul apropiat”, a declarat analistul Daniel Hegedűs.

Un alt dosar aflat în anchetă este așa-numita „afacere Matolcsy”. Cazul vizează presupusa dispariție a aproximativ 500 de miliarde de forinți (1,38 miliarde de euro) din cadrul Băncii Naționale a Ungariei și îl are în centru pe fostul guvernator György Matolcsy și pe fiul său, Ádám.

La câteva zile după alegeri, Magyar a solicitat autorității fiscale ungare (NAV) să blocheze transferurile activelor asociate lui Orbán către conturi din Emiratele Arabe Unite, Singapore și Statele Unite. Ulterior, NAV a blocat mai multe astfel de transferuri.

Tot în acest an, Ungaria urmează să adere la Parchetul European (EPPO), care va avea competența de a investiga retroactiv fraudele cu fonduri europene începând din iulie 2021.

Pe lângă acțiunea de recuperare a activelor, procurorii au deschis mai multe anchete penale care îi vizează pe foști înalți oficiali ai statului – inclusiv, posibil, pe Viktor Orbán însuși.

Viktor Orban, vizat de anchete

Fostul șef al unității antiteroriste TEK, János Hajdu, a fost audiat în dosarul convoiului ucrainean cu bani, în care comando-uri maghiare au percheziționat, în luna martie, în plină campanie electorală, două vehicule care transportau numerar aparținând băncii ucrainene Oschadbank.

Șapte angajați au fost reținuți și ulterior expulzați din Ungaria, iar milioane de euro în numerar și lingouri de aur au fost confiscate. Hajdu nu este suspect în dosarul privind reținerea ilegală.

Potrivit presei ungare, Viktor Orbán s-a aflat la sediul TEK în ziua operațiunii.

„Ar fi fost important nu doar ca János Hajdu să fie reținut, ci și ca alte trei persoane, inclusiv Viktor Orbán, să fie investigate și reținute”, a declarat pentru Euronews, în luna iunie, avocatul care îi reprezintă pe transportatorii ucraineni de bani.

Acesta a adăugat că fostul procuror general, Nagy – care și-a dat demisia câteva săptămâni mai târziu – este posibil să-i fi oferit lui Orbán o „plasă de siguranță”. Orbán susține că operațiunea s-a desfășurat în mod legal.

O anchetă separată vizează presupusa utilizare abuzivă a fondurilor Fondului Național pentru Cultură în campania electorală a partidului Fidesz. Șapte suspecți au fost arestați, inclusiv șeful de cabinet al fostului ministru al Culturii, Balázs Hankó. Procurorii au confiscat și serverele de date ale Fidesz, perturbând practic comunicațiile interne ale partidului.

„Acest lucru nu are nicio legătură cu dosarul de corupție, despre care noi credem că este fabricat. Chiar dacă ai dori să investighezi acel caz, nu rezultă de aici că ai avea nevoie de acces la toate datele partidului”, a declarat Balázs Orbán, reprezentant al Fidesz.

Viktor Orban a anunțat că renunță la mandatul de deputat

La scurt timp după alegeri, la sfârșitul lunii aprilie, Viktor Orbán a anunțat că nu își va prelua mandatul de deputat, punând capăt unei perioade de 36 de ani consecutivi în care a fost membru al Parlamentului Ungariei.

„Acum nu este nevoie de mine în Parlament, ci în reorganizarea taberei naționale”, a spus el, adăugând că intenționează să se concentreze pe reconstrucția Fidesz și că a acceptat să conducă partidul pentru încă un an.

În iunie, Parlamentul dominat de Tisza a adoptat așa-numita „lex Orbán”, care limitează mandatul de prim-ministru la opt ani. Cum legea se aplică retroactiv începând din 1990, Viktor Orbán nu mai poate candida pentru funcția de premier.

Mandatul deputaților a fost, de asemenea, limitat la 12 ani, măsura fiind aplicată retroactiv, ceea ce îi împiedică pe mai mulți veterani ai Fidesz să candideze la următoarele alegeri.

La începutul lunii iulie, postul public de televiziune MTVA a difuzat un ecran negru însoțit de următorul mesaj: „Presa publică nu poate minți. Ne cerem scuze că am făcut-o.”

MTVA a fost percepută atât în Ungaria, cât și în străinătate drept o instituție partizană. Directorul general al postului, Dániel Papp, fusese condamnat în 2018 pentru manipularea unei știri. Acesta și-a dat demisia la scurt timp după alegeri.

De asemenea, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a criticat în repetate rânduri MTVA pentru părtinire sistemică și lipsa unor condiții echitabile în spațiul mediatic.

După suspendarea serviciului de știri al televiziunii publice, o echipă de conducere interimară a anunțat că instituția va fi reorganizată pentru a deveni independentă și credibilă, îndeplinind una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Magyar. În aceeași zi au fost demiși mai mulți redactori-șefi.

Schimbările nu s-au limitat la MTVA. Mediaworks, editorul mai multor ziare și posturi de radio apropiate de Fidesz, reunite în trustul KESMA, a concediat sute de angajați pe fondul dificultăților financiare.

Mandiner, o altă publicație apropiată guvernului și afiliată Mathias Corvinus Collegium (MCC), a anunțat concedierea a 60 de angajați. Totodată, Megafon, organizația care finanța influenceri pro-Orbán, și-a încetat complet activitatea.

Dull a explicat că aceste instituții media depindeau în mare măsură de publicitatea de stat.

„Presa Fidesz a supraviețuit pentru că firmele de stat își făceau publicitate acolo. Odată cu schimbarea guvernului, această publicitate a dispărut, iar multe instituții media au ajuns în dificultăți financiare – trăiseră din bani publici pentru a îndeplini o funcție politică.”

Cultura și educația, în centrul disputelor

Mathias Corvinus Collegium (MCC), instituția educațională strâns legată de Viktor Orbán, se confruntă cu probleme financiare și chiar cu perspectiva închiderii.

Fundația de interes public care administrează MCC urmează să fie desființată, iar activele sale vor fi naționalizate – o lovitură majoră, având în vedere că, în 2020, MCC a primit de la stat participații de câte 10% la compania energetică MOL și la producătorul farmaceutic Richter, participații care generau anual dividende de zeci de miliarde de forinți.

Alte 15 fundații de interes public care nu administrează universități vor fi, de asemenea, desființate, iar persoanele numite de Fidesz vor fi înlăturate din consiliile de conducere ale universităților.

În paralel, Ministerul Culturii a început să investigheze modul în care au fost cheltuite fondurile publice în timpul fostului guvern.

Analistul Daniel Hegedűs consideră că Ungaria a trecut printr-un proces autentic de capturare a statului sub Viktor Orbán, ceea ce face ca astfel de măsuri să fie, în mare măsură, inevitabile.

„În procesul de desființare a statului capturat și de restabilire a independenței instituțiilor în cadrul unei faze de redemocratizare, îndepărtarea persoanelor numite politic de fostul regim poate fi inevitabilă.”

Aliații de extremă dreapta ai lui Orbán, Marine Le Pen și Matteo Salvini, l-au criticat pe Magyar pentru confiscarea serverelor Fidesz, iar zeci de eurodeputați de dreapta au trimis o scrisoare Comisiei Europene în care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea democrației din Ungaria.