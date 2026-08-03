Cine era ținta exploziei din restaurantul de lux din Moscova. Pe scenă scria: „Alexander 55”. Mesajul postat de Zelenski înainte

În seara zilei de 1 august, o explozie puternică s-a produs într-un restaurant din centrul Moscovei. Foto: Profimedia Images

Comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse, Alexander Ceaiko, ar fi fost ținta exploziei produse pe 1 august la restaurantul Balzi Rossi din Moscova, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă familiarizată cu situația.

Presupusa tentativă de asasinare a generalului rus a avut loc la scurt timp după atacul asupra lui Oleksandr Obolienskyi, comandantul Brigăzii Khartiia din Ucraina. Acesta a fost atacat la sfârșitul lunii iulie, la Harkov, de un bărbat a cărui identitate nu a fost făcută publică de anchetatori. Suspectul ar fi fost recrutat de serviciile ruse de informații, care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Potrivit Ukrainska Pravda, bărbatul ar fi fost convins că Obolienskyi era un „trădător”.

În seara zilei de 1 august, o explozie puternică s-a produs într-un restaurant din centrul Moscovei. Cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite.

„Vom răspunde cu siguranță acestei tentative de atac împotriva Ucrainei și a comandantului ucrainean”, scrisese președintele Volodimir Zelenski pe platforma X cu o zi înainte.

Sursa citată de Kyiv Independent nu a exclus posibilitatea ca tentativa de atac asupra lui Obolienskyi de la Harkov și explozia produsă ulterior la Moscova să aibă legătură. Nu existau însă informații imediate despre starea lui Ceaiko sau dacă generalul fusese rănit.

Potrivit aceleiași surse, explozia de la Moscova ar fi fost al treilea astfel de incident produs „în ultima perioadă”, în care au fost vizate persoane din Rusia asociate industriei militare sau Forțelor Armate Ruse.

Sursa a amintit și tentativa de asasinare a lui Andrey Cherezov, șeful Laboratorului Rus de Transport Aerian, o companie din Tula care produce vehicule aeriene fără pilot. Atacul asupra acestuia ar fi avut loc pe 29 iulie. O altă presupusă tentativă de asasinare nu a fost făcută publică.

Fiica Chayko a fost și ea rănită

Fiica generalului, Maria Chayko, ar fi fost și ea rănită în explozie, a relatat publicația rusă independentă Verstka, citând o sursă apropiată conducerii restaurantului. Printre răniți s-ar fi aflat și soțul acesteia, Daniil Peredrii.

Publicația independentă Astra a relatat că restaurantul fusese închis publicului în ziua exploziei, pentru organizarea unui eveniment privat. Un martor a declarat că în apropiere erau parcate mai multe vehicule cu plăcuțe de înmatriculare negre, folosite de Forțele Armate Ruse și de anumite instituții de ordine publică.

Cum s-a întâmplat totul

Un agent de securitate ar fi oprit o femeie care încerca să intre în restaurant cu o cutie despre care spunea că ar conține un cadou. Paznicul ar fi devenit suspicios și ar fi decis să verifice coletul, moment în care s-a produs explozia. Dispozitivul ar fi fost detonat de la distanță, potrivit ziarului rus proguvernamental Kommersant.

După incident, în mediul online au apărut mai multe imagini și înregistrări video de la fața locului. Într-una dintre fotografii, pe scena restaurantului se puteau vedea cuvintele „Alexander 55”. Comandantul Forțelor Aerospațiale împlinise 55 de ani cu doar câteva zile înainte, pe 27 iulie.

Autoritățile ucrainene nu comentaseră incidentul de la Moscova la momentul publicării informațiilor.

Oficialii ruși au descris explozia drept un atac terorist, însă nu au precizat public cine ar fi fost ținta.