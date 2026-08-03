„Opriţi toate activităţile în aer liber”. Coreea de Sud a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria țării

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Autorităţile au emis o alertă în care avertizează că spaţiile interioare fără aer condiţionat sunt „periculoase”, în condiţiile în care temperaturile au depăşit 40°C pentru a cincea zi consecutiv, scrie The Guardian.

Coreea de Sud a înregistrat cea mai ridicată temperatură de când există evidenţe, cu peste un secol în urmă, iar autorităţile au avertizat populaţia să oprească „imediat” toate activităţile în aer liber în zonele afectate.

În oraşul Yangsan, din sud-estul ţării, temperatura a atins duminică după-amiază 42,5°C, a anunţat Administraţia Meteorologică din Coreea (KMA) – cea mai ridicată valoare consemnată de la începutul observaţiilor meteorologice moderne, în 1904.

Yangsan s-a aflat în centrul valului de căldură în curs, temperaturile depăşind aici 40°C pentru a cincea zi consecutiv duminică, în timp ce în multe alte oraşe, între care Daegu şi Busan, valorile urcă spre 40 de grade.

Oamenii s-au adunat în mall-uri şi cafenele cu aer condiţionat pentru a scăpa de căldura toridă. Alţii au căutat alinare sub zonele de pulverizare a apei amenajate în Seul. Ju Dong-yeol, în vârstă de 27 de ani, s-a refugiat de caniculă într-o cafenea Starbucks din capitala sud-coreeană, alături de părinţii săi, şi a declarat pentru AFP că „e mult prea cald ca să faci orice afară”.

„Nu-mi vine în minte nimic altceva de făcut decât să stau în locuri cu aer condiţionat, cum ar fi acasă, în mall-uri şi în cafenele”, a spus funcţionarul.

Oraşul Gyeongju, aflat la circa 240 km sud-est de Seul, a atins duminică 40,3°C, cea mai ridicată temperatură înregistrată aici în opt ani.

Şi Coreea de Nord s-a confruntat cu o căldură apăsătoare, temperaturile urcând până la 40°C în unele regiuni, a relatat luni presa de stat. Locuitorii din Phenian au îndurat o săptămână de nopţi în care temperatura nu a coborât sub 25°C.

Peste 20 de localităţi din Coreea de Sud se aflau duminică sub alerte de urgenţă de caniculă – o nouă categorie de avertizare introdusă anul acesta pentru a face faţă mai bine temperaturilor în creştere.

O alertă de urgenţă este emisă atunci când, în zonele afectate de valul de căldură, se prognozează temperaturi resimţite de 38°C sau o temperatură reală de 39°C pe parcursul zilei.

Emiţând o avertizare de caniculă, agenţia meteorologică a îndemnat populaţia să „oprească imediat toate activităţile în aer liber”, adăugând că „spaţiile interioare fără aer condiţionat sunt periculoase”.

„Mutaţi-vă imediat într-un loc răcoros, precum un centru de răcorire desemnat sau o zonă umbrită, şi hidrataţi-vă în timp ce vă odihniţi”, a recomandat aceasta.

Îngrijorat pentru persoanele cele mai vulnerabile la căldură, premierul Han Seong-sook a dispus autorităţilor locale să întărească verificările de siguranţă privind locuitorii şi să asigure menţinerea unei alimentări stabile cu energie şi apă.

Vânturile dinspre est se aşteaptă să împingă căldura extremă mai adânc în interiorul ţării luni, la Seul fiind prognozate 37°C.

„Temperaturile din Jeolla de Sud şi Gyeongsang de Sud se aşteaptă să depăşească 39°C, aducând o căldură extremă la niveluri care pun viaţa în pericol”, a transmis KMA.

Autorităţile monitorizează, de asemenea, taifunul Dolphin, care se îndreaptă acum spre regiunile de coastă din sud-estul Chinei, la sud de peninsula coreeană, şi care ar putea decide cât timp va persista căldura sufocantă.

Dacă taifunul se va deplasa către estul Chinei, ar putea creşte umiditatea şi, potenţial, agrava valul de căldură şi nopţile tropicale din Coreea, a precizat KMA. În schimb, o traiectorie mai apropiată de sudul peninsulei ar putea aduce vânturi mai puternice, o acoperire noroasă mai mare şi ploi, atenuând temporar căldura.

Datele KMA arată că numărul mediu anual de zile caniculare din ţară s-a mai mult decât dublat în ultimii cinci ani, ajungând la 19.

O zi caniculară este definită drept o zi cu o temperatură maximă de cel puţin 33°C.

Liga profesionistă de baseball din Coreea de Sud a fost nevoită să anuleze un meci la Changwon, după ce temperatura din oraş a urcat la 39,5°C – a doua anulare consecutivă a unui meci în această localitate.

„Decizia a fost luată punând pe primul loc siguranţa şi sănătatea spectatorilor şi a jucătorilor, întrucât o avertizare de caniculă severă rămâne în vigoare pentru zona Changwon”, a transmis Korea Baseball Organization într-un comunicat.

Oamenii de ştiinţă avertizează că evenimentele meteo extreme, precum valurile de căldură, devin mai frecvente şi mai intense ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om.

La vremea extremă se adaugă revenirea, anul acesta, a fenomenului El Niño – un fenomen climatic natural care încălzeşte temperaturile de la suprafaţa Oceanului Pacific şi care se produce, de regulă, o dată la doi până la şapte ani.