Insula ascunsă din Grecia care detronează Thassos. Are plaje cu ape turcoaz, nisip fin ca mătasea, însă puțini turiști știu de ea

Insula este preferată de familii și de turiștii care caută liniște, natură și vacanțe fără aglomerație. Foto: Getty Images

Departe de stațiunile aglomerate din Grecia, există o insulă mică pe care mulți o consideră una dintre cele mai bine păstrate comori ale peninsulei Halkidiki. Ammouliani, singura insulă locuită din această regiune, îi cucerește pe vizitatori prin plajele sălbatice, apa cristalină și atmosfera autentică, păstrată aproape neschimbată de-a lungul anilor, potrivit visit-halkidiki.gr.

Cu mai puțin de 600 de locuitori permanenți, insula este preferată de familii și de turiștii care caută liniște, natură și vacanțe fără aglomerație.

Plaje spectaculoase și ape limpezi

Ammouliani este înconjurată de plaje cu nisip fin și ape de un albastru intens. Printre cele mai apreciate se numără Alykes, Karagatsia și Megali Ammos, unde marea este puțin adâncă și liniștită, fiind ideală pentru familiile cu copii.

În afara plajelor cunoscute, insula ascunde numeroase golfuri izolate, accesibile pe jos sau cu barca, perfecte pentru cei care își doresc mai multă intimitate.

Dealurile acoperite de măslini și vegetația mediteraneană completează peisajul, transformând Ammouliani într-un loc ideal pentru relaxare.

Atmosferă autentică și ritm de viață liniștit

Spre deosebire de destinațiile turistice foarte populare, aici viața se desfășoară într-un ritm lent. Satul principal impresionează prin străduțele înguste, casele împodobite cu flori, portul pescăresc și tavernele tradiționale unde localnicii îi întâmpină pe vizitatori cu ospitalitate.

Chiar și în lunile de vară, insula nu dă senzația de supraaglomerare, ceea ce o face o alegere potrivită pentru cei care vor să se bucure de o vacanță liniștită.

Priveliști spre Muntele Athos și excursii pe insulițe aproape sălbatice

Poziționată între al doilea și al treilea „deget” al peninsulei Halkidiki, Ammouliani oferă priveliști spectaculoase spre Muntele Athos.

Tot de aici se pot face excursii către insule mai mici aproape neatinse de turism, renumite pentru golfurile ascunse, apa extrem de limpede și locurile excelente pentru înot și snorkeling.

Destinația ideală pentru cei care vor să exploreze în propriul ritm

Dimensiunile reduse ale insulei permit explorarea fără grabă. Vizitatorii pot merge pe jos, pot închiria biciclete, scutere sau chiar bărci pentru a descoperi plaje izolate și colțuri mai puțin cunoscute.

Printre activitățile preferate se numără:

excursiile cu barca în jurul insulei și spre Drenia;

croazierele în apropierea Muntelui Athos;

snorkelingul și scufundările;

caiacul pe mare;

pescuitul;

plimbările printre plantațiile de măslini și de-a lungul țărmului.

Bucătărie grecească autentică

Istoria insulei este strâns legată de comunitățile de refugiați veniți din Asia Mică, influență care se regăsește și în gastronomia locală.

Tavernele servesc zilnic fructe de mare proaspete din Marea Egee, caracatiță, calamari și pește, alături de vinuri locale și preparate tradiționale grecești. Mesele sunt savurate fără grabă, de cele mai multe ori chiar pe malul mării.

De ce Ammouliani este încă o destinație puțin cunoscută

Deși frumusețea sa rivalizează cu cea a insulelor grecești celebre, Ammouliani nu se află pe principalele circuite turistice. Cei mai mulți vizitatori sunt greci sau turiști independenți care caută locuri autentice, departe de aglomerație.

Tocmai această combinație dintre natură spectaculoasă, atmosferă liniștită, ospitalitate și lipsa turismului de masă face din Ammouliani una dintre cele mai frumoase destinații ascunse ale Greciei, ideală pentru cei care vor să descopere o față mai puțin cunoscută a Mării Egee.