Un bărbat a fost concediat pentru că și-a bârfit colegii. Acum compania este obligată să îl reangajeze

Zeci de mii de bugetari români ar putea fi concediați în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un tribunal din regiunea Murcia, Spania, a decis că un angajat a fost concediat pe nedrept după ce compania la care lucra l-a acuzat că ar fi răspândit zvonul potrivit căruia doi colegi întrețineau relații sexuale în biroul directorului.

Potrivit EmpresasdeCartagena, camera pentru Litigii de Muncă a Tribunalului Superior de Justiție din Murcia a confirmat hotărârea unei instanțe inferioare, care a stabilit că demiterea a fost nejustificată.

Judecătorii au obligat angajatorul să aleagă între reintegrarea salariatului în funcție și încetarea definitivă a contractului de muncă, cu plata unei despăgubiri calculate la echivalentul a 33 de zile de salariu pentru fiecare an lucrat, conform legislației spaniole.

Instanța a concluzionat că firma nu a reușit să demonstreze că angajatul a fost persoana care a răspândit zvonul potrivit căruia un coleg și o colegă ar fi întreținut relații sexuale în biroul directorului.

Magistrații au considerat concedierea nelegală

Judecătorii au mai constatat că scrisoarea de concediere era formulată vag și nu era însoțită de probe care să susțină acuzațiile. Dosarul nu conținea e-mailuri, mesaje, înregistrări audio, imagini sau alte dovezi care să confirme faptele imputate.

În motivarea deciziei se arată că declarațiile martorilor au avut doar caracter indirect. Niciunul dintre angajații audiați nu afirmase că a asistat personal la presupusele discuții sau că l-a auzit direct pe reclamant răspândind zvonul.

Martorii au declarat doar că au auzit de la alte persoane că bărbatul ar fi fost autorul informațiilor, însă acele persoane nu au fost identificate și nici chemate să depună mărturie în instanță.

În lipsa unor dovezi directe și concludente, Tribunalul Superior de Justiție din Murcia a menținut hotărârea primei instanțe și a stabilit concedierea ca fiind nelegală.