Europa vrea să transforme parcările în mini-ferme solare. Facturile la electricitate ar putea scădea cu până la 32.000 de euro pe an

Energia solară a fost descrisă ca o „stea strălucitoare” a tranziției către o energie curată a Europei. FOTO: Profimedia Images

Parcările din Europa ar putea fi transformate în mini-ferme solare pentru a reduce facturile la electricitate și a consolida obiectivele de decarbonizare - dar nu toate țările sunt de acord cu această strategie, scrie Euronews.

Energia solară a fost descrisă ca o „stea strălucitoare” a tranziției către o energie curată a Europei, care deja ajută continentul să se protejeze de creșterea costurilor petrolului și gazelor în contextul războiului cu Iranul.

Datorită scăderii drastice a costurilor și instalării rapide, energia solară a devenit cea mai competitivă sursă de electricitate în multe părți ale UE. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), în 2024 panourile solare erau în medie cu 41% mai ieftine decât alte alternative la combustibili fosili.

Acest lucru a inspirat o mulțime de inovații în domeniul panourilor solare, dincolo de fermele solare tradiționale montate la sol și de instalațiile de pe acoperiș. Europenii valorifică deja electricitatea gratuită de la gardurile grădinilor lor, în timp ce căile ferate solare ar putea apărea în curând în Italia, în urma unui test de succes în Elveția.

Sunt parcările solare o idee inteligentă? Parcările auto ar putea fi o altă modalitate prin care infrastructura orașelor se adaptează la boom-ul surselor regenerabile și au devenit parte a strategiilor pe termen lung ale mai multor țări europene.

„Parcările auto pot genera electricitate fără a ocupa teren suplimentar, ceea ce este o considerație importantă, având în vedere provocările de planificare pe care le pot întâmpina sistemele solare montate la sol”, a declarat pentru Euronews Earth Rob Stait de la Alight, unul dintre principalii dezvoltatori de sisteme solare din Europa.

„Infrastructura se combină cu încărcarea vehiculelor electrice (EV), facilitând și ieftinind instalarea punctelor de încărcare acolo unde este necesar, ceea ce susține obiective mai largi de decarbonizare și creează un beneficiu suplimentar pentru utilizatorii parcărilor auto, precum și pentru publicul larg.”

Stait adaugă că parcările auto solare pot oferi, de asemenea, parcare adăpostită pentru a ajuta la reducerea temperaturilor din cabina vehiculelor în timpul verii.

El spune că acest lucru devine „din ce în ce mai important”, având în vedere verile mai calde din Europa - care au suferit deja o serie de valuri de căldură consecutive în acest an.

Franța este în fruntea parcărilor solare

În 2022, Franța a aprobat o legislație care impune acoperirea tuturor parcărilor existente și noi, cu spațiu pentru cel puțin 80 de vehicule, cu panouri solare.

Proprietarilor de parcări cu 80-400 de locuri li s-a spus că au la dispoziție cinci ani (până în 2027) pentru a se conforma măsurilor, în timp ce operatorilor celor cu peste 400 de locuri li s-a spus doar trei ani (2025). Cel puțin jumătate din suprafața amplasamentelor mai mari trebuie să fie acoperită cu panouri solare.

Guvernul francez a declarat că măsurile ar putea adăuga 11 gigawați de energie la rețeaua sa, suficient pentru a alimenta aproximativ 12 milioane de locuințe. Operatorii care ignoră mandatul riscă amenzi de până la 40.000 de euro pe an.

Anul trecut, Franța a relaxat mandatul solar, permițând parcărilor exterioare de peste 1.500 de metri pătrați să acopere cel puțin jumătate din suprafață fie cu panouri solare, fie cu copaci care oferă umbră, fie cu o combinație a ambelor.

Reguli similare există și în Slovenia, unde toate parcările reconstruite și noi, cu o suprafață mai mare de 1.000 de metri pătrați, sunt obligate să instaleze panouri solare.

În Germania, parcările noi din mai multe regiuni, inclusiv Baden-Württemberg, Renania de Nord-Westfalia, Schleswig-Holstein, Renania-Palatinat și Saxonia Inferioară, au obligații privind energia solară, în funcție de numărul de locuri de parcare oferite.

Marea britanie își schimbă planurile pentru parcările solare

Anul trecut, guvernul britanic a lansat o cerere de dovezi pentru a înțelege cum să „valorifice potențialul neexploatat” al energiei solare în parcările din întreaga țară.

Estimările inițiale ale guvernului sugerează că o parcare cu 80 de locuri ar putea economisi aproximativ 28.000 de lire sterline (aproximativ 32.000 de euro) pe an la facturile de electricitate prin instalarea de garaje solare și utilizarea întregii electricități generate.

De asemenea, companiile ar putea recupera costurile instalării panourilor solare în parcări prin vânzarea energiei generate înapoi către rețea.

„În acest moment, soarele strălucește peste sute de mii de locuri de parcare din întreaga țară, care ar putea fi folosite pentru a alimenta casele și afacerile noastre”, a declarat fostul secretar al Energiei, Ed Miliband, anul trecut.

„Dorim să colaborăm cu companiile și operatorii de parcări auto pentru a transforma parcările noastre în garaje solare, pentru a economisi bani familiilor și companiilor cu energie britanică curată, produsă local.”

Guvernul a indicat mai multe studii de caz care demonstrează deja impactul pe care îl poate avea o astfel de politică, inclusiv primul garaj solar Park and Ride din Marea Britanie, situat în Leeds.

Se estimează că sistemul va genera 852.000 kWh pe an, compensând 471 de tone de carbon anual, ceea ce este echivalentul eliminării a 203 mașini de pe drumuri.

Deoarece park and ride poate stoca excesul de energie valorificată din lumina soarelui în timpul zilei, acesta oferă electricitate la un cost mai mic în comparație cu cumpărarea de energie din rețea. Se estimează că amortizarea pentru punctele de încărcare a vehiculelor electrice este mai mică de 10 ani, pe baza unei medii de două încărcări pe zi în primul an.