Au renunțat la Harvard și au creat un cip. Acum au o afacere de peste 10 miliarde de dolari

Astăzi Etched are aproximativ 400 de angajați. Foto: Linkedin

Trei tineri care au abandonat studiile la Harvard pentru a-și transforma ideea într-o afacere conduc astăzi unul dintre cele mai valoroase startupuri din domeniul inteligenței artificiale. Compania Etched, fondată în 2022, a atras o nouă finanțare de 300 de milioane de dolari, iar valoarea sa de piață a ajuns la 10,3 miliarde de dolari, potrivit TechCrunch.

Runda de investiții a fost condusă de fondul Sequoia, alături de alți investitori importanți din industria tehnologiei și a semiconductorilor. Printre susținătorii companiei se numără și nume cunoscute din lumea AI și a tehnologiei, precum Peter Thiel, Andrej Karpathy sau Dylan Field.

În urmă cu doar șapte luni, Etched era evaluată la 5 miliarde de dolari. Între timp, compania și-a dublat valoarea, după ce a anunțat că a produs primele sale cipuri, a început testarea sistemelor împreună cu clienți și a strâns comenzi în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.

O idee privită cu scepticism

Când au lansat compania, fondatorii au mizat pe dezvoltarea unor cipuri special concepute pentru a accelera funcționarea modelelor moderne de inteligență artificială. La acel moment, mulți din industrie considerau că ideea este prea riscantă și că nu va avea viitor.

Între timp, piața s-a schimbat radical, iar cererea pentru infrastructură dedicată inteligenței artificiale a explodat.

Reprezentanții companiei spun că sistemele dezvoltate de Etched nu sunt limitate la un singur model AI, ci pot rula o gamă largă de modele bazate pe arhitectura transformer, nu doar un singur model specific.

Ce promite tehnologia Etched

Compania susține că a proiectat de la zero două componente esențiale care accelerează procesul prin care un model AI generează răspunsuri după ce primește o solicitare din partea utilizatorului.

Prima tehnologie permite efectuarea calculelor la o tensiune mult mai redusă decât în cazul altor cipuri AI. Acest lucru înseamnă mai puțină căldură degajată și posibilitatea integrării unui număr mai mare de tranzistori pe același cip.

A doua inovație vizează memoria și comunicarea dintre cipuri. Sistemul permite mai multor procesoare să utilizeze aceeași memorie, cu întârzieri foarte mici, ceea ce ar putea duce la viteze mai mari și costuri mai reduse pentru companiile care folosesc inteligența artificială la scară largă.

Au pornit fără bani și fără experiență

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Robert Wachen, unul dintre fondatori, își amintește că, după ce a decis să renunțe la Harvard și să se mute în California pentru a construi startupul, nu avea nici birou și nici locuință.

În primele luni a dormit pe podeaua casei unui prieten, folosind un prosop pe post de pătură.

„Nu aveam idee cât de greu va fi. Nici cum să atragem investiții, nici cum să construim o companie de asemenea dimensiuni”, povestește acesta.

La început, echipa improviza inclusiv infrastructura tehnică. Serverele folosite pentru proiectarea cipurilor au fost instalate în garajul unuia dintre primii angajați, iar atunci când trebuiau repornite, acesta își suna soția și o ruga să apese butonul de restart.

De la un garaj la sute de angajați

Astăzi, Etched are aproximativ 400 de angajați, operează un centru de date de 2 MW și a inaugurat recent un spațiu de aproximativ 7.400 de metri pătrați, cu o capacitate de 10 MW, în Milpitas, California.

Compania colaborează deja cu unele dintre cele mai mari firme din domeniul inteligenței artificiale și testează sistemele sale în condiții reale.

Privind în urmă, fondatorii spun că cel mai important lucru a fost să nu renunțe, chiar și atunci când aproape nimeni nu credea în ideea lor.

„Lumea este complet diferită acum. Dacă ești convins că un lucru este posibil și muncești suficient de mult pentru el, poți ajunge foarte departe”, spune Robert Wachen.