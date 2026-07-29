Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv

1 minut de citit Publicat la 12:43 29 Iul 2026 Modificat la 12:43 29 Iul 2026

O fabrică din România se închide și toți angajații rămân fără locurile de muncă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toți cei 96 de angajaţi ai unei fabrici de componente auto din Jibou vor fi disponibilizaţi în cadrul unei concedieri colective. Societatea îşi încetează activitatea joi, 30 iulie, a anunţat, miercuri, în şedinţa Colegiului Prefectural, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, angajatorul a parcurs toate etapele legale ale procedurii de concediere colectivă şi a transmis notificările în termenele prevăzute de lege.

„Firma din Jibou mi-a transmis că a parcurs toată procedura de concediere colectivă, transmiţând notificările în termenele stabilite de lege. Noi am fost prezenţi la sediul angajatorului pentru a oferi serviciile noastre de preconcediere, unde i-am informat tot ce înseamnă locurile de muncă vacante, atât la nivelul judeţului, cât şi prin reţeaua EURES, formarea profesională şi programele de formare profesională, calificări, recalificări. Mâine, pe data de 30 iulie, îşi închid activitatea”, a declarat Opre.

Potrivit presei locale, este vorba despre Joyson Safety Systems, cunoscută la deschiderea fabricii sub denumirea Takata.

Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc, transmite EMaramureș.

Fabrica de componente auto se închide după 15 ani de activitate

Directorul AJOFM Sălaj a precizat că notificarea iniţială a vizat 116 salariaţi, însă numărul persoanelor disponibilizate a fost redus la 96.

„Este vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96. Între timp, poate unele dintre ele au reuşit să se încadreze în muncă”, a explicat acesta.

Reprezentanţii AJOFM Sălaj vor fi prezenţi la sediul societăţii în ziua încetării activităţii, pentru preluarea documentelor necesare înregistrării persoanelor disponibilizate în evidenţele instituţiei, urmând ca acestea să beneficieze de măsurile active de ocupare, inclusiv servicii de mediere, consiliere profesională şi acces la programe de formare.

Fabrica de componente auto şi-a deschis punctul de lucru din Jibou în anul 2011.

Aceasta este a doua concediere colectivă înregistrată în judeţul Sălaj în acest an. În luna aprilie, o companie din Surduc, cu activitate în domeniul prelucrării lemnului, şi-a încetat activitatea, disponibilizând etapizat toţi cei 73 de angajaţi.

La sfârşitul lunii mai, rata şomajului în judeţul Sălaj era de 6,37%, iar numărul şomerilor înregistraţi se ridica la 5.688 de persoane, potrivit datelor AJOFM.