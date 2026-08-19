Jose Mourinho crede că Mbappe „este un jucător de nivel stratosferic”: „Uneori mă face să râd la antrenamente, pentru că e prea bun”

Jose Mourinho și Kylian Mbappe la meciul Real Madrid - Benfica din februarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Noul antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, Jose Mourinho, s-a arătat extrem de elogios la adresa starului francez Kylian Mbappe, despre care a afirmat că este „un jucător de un nivel stratosferic”, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.

„Mbappe este incredibil. Uneori mă face să râd la antrenamente... pentru că este pur şi simplu prea bun. Este un jucător de nivel stratosferic”, a spus tehnicianul portughez, marţi seara, în cadrul celebrei emisiuni spaniole El Chiringuito.

În ciuda eficacităţii sale în faţa porţii, Mbappe a fost vizat de fanii lui Real Madrid şi de presa spaniolă în numeroase ocazii de la sosirea sa în La Liga, adesea pentru declaraţiile sale şi viaţa sa în afara terenului

„Nu este treaba mea să judec sau să analizez ce a făcut în sezonul trecut. A fost un sezon ciudat, complicat pentru toată lumea. (...) Am spus-o din prima zi la Valdebebas (centrul de antrenament al lui Real Madrid): Nu accept ca învinovăţirea sau aplauzele să fie atribuite unei singure persoane. Asta nu-mi convine”, a avertizat The Special One (n.r. Specialul).

„Doar când pleci ştii ce reprezintă Real Madrid. Nu pleca. Nu merită”

Mourinho a negat, totodată, în cadrul aceleiaşi emisiuni, că ar fi avut vreun rol - aşa cum a afirmat presa spaniolă - în convingerea brazilianului Vinicius Junior de a-şi prelungi contractul cu Real Madrid, în condiţiile în care a fost dorit insistent în această vară de campioana Angliei, Arsenal Londra.

„Şi-a reînnoit Vinicius contractul datorită ţie?”, a fost întrebat portughezul. „Nu... Ce? Datorită mie?”, a răspuns el.

„Bineînţeles că am vorbit cu el, dar Vinicius s-a îndrăgostit de Real Madrid. Singurul lucru pe care i l-am spus a fost: 'Vini, unde vrei să mergi? Ai fost doar în Brazilia şi ai cunoscut-o doar pe Real Madrid... O cunoşti cu adevărat pe Real Madrid doar când pleci. Când pleci... ştii ce reprezintă Real Madrid. Nu pleca. Nu merită”, a adăugat Mourinho

„Cred că ceea ce a simţit în legătură cu creşterea grupului, modul în care lucrăm şi ne dezvoltăm, i-a dat un sentiment foarte important. Acest tip (Vinicius) este un alt motor pe care e o plăcere să-l vezi cum funcţionează. Avem multă calitate”, a mai spus antrenorul lui Real Madrid.