Decizie istorică în SUA: după 234 de ani, nu vor mai fi bătute monede de 1 cent

Președintele american Donald Trump i-a cerut secretarului Trezoreriei să oprească producția de monede de 1 cent. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un act normativ adoptat de Senat, care urmează să ajungă pe biroul președintelui Donald Trump, va pune capăt oficial producției de monede de un cent după 234 de ani, notează The Washington Post.

Monetăria SUA a încetat să mai bată monede de un cent în 2025, însă un proiect de lege adoptat de Senat, care urmează să ajungă pe biroul președintelui Donald Trump, va pune capăt oficial producției acestora, după 234 de ani.

Proiectul de lege, adoptat prin vot oral luni seara, dispune ca guvernul să nu mai fabrice monede de un cent, conferind astfel o bază legală deciziei administrației Trump de a opri producția acestei monede anul trecut.

Moneda de un cent, ​​una dintre primele emise după înființarea Monetăriei în 1792, a devenit tot mai costisitor de produs și este utilizată de tot mai puțini consumatori, pe măsură ce tranzacțiile digitale au devenit o practică tot mai răspândită.

În februarie 2025, președintele Donald Trump a declarat că nu are sens din punct de vedere fiscal să continue să producă cenți.

„Prea mult timp, Statele Unite au bătut monede de un cent care ne-au costat literalmente peste 2 cenți”, a scris Trump într-o postare online. „Este o risipă! I-am cerut secretarului meu al Trezoreriei SUA să înceteze să mai producă monede de un cent.”

Cunoscut oficial sub numele de cent, primul penny a fost bătut în 1787 și avea un design de cadran solar, conceput de Benjamin Franklin, unul dintre Părinții Fondatori.