SUA au renunţat la producţia monedei de un cent din cauza costurilor prea ridicate. Ultimul penny "bătut" va fi scos la licitaţie

1 minut de citit Publicat la 09:02 13 Noi 2025 Modificat la 09:02 13 Noi 2025

SUA vor economisi 56 de milioane de dolari, după ce au renunţat la producţia unei monede istorice. Foto: Getty Images

Monetăria SUA a "bătut", miercuri, ultima monedă de 1 cent, la șase luni după ce administrația Trump a anunțat că va înceta producția de penny, deoarece costul de fabricare a acestora este de aproape patru ori mai mare decât valoarea lor. Cele rămase în circulaţie sunt în continuare valabile, conform NBC News.

De acum înainte, singurele monede de un cent pe care Monetăria le va lansa vor fi versiuni de colecție, care nu sunt valută și vor fi produse „în cantități limitate”, a declarat agenția într-un comunicat.

„Ne luăm rămas bun de la un penny astăzi, dar permiteți-mi să fiu foarte clar, așa cum am spus, este încă o monedă legală de plată”, a spus Beach, un oficial al Trezoreriei din SUA. „Așa că o puteți folosi în continuare în magazinele și punctele de vânzare cu amănuntul.”

În ceea ce privește ultimul penny, Beach a spus că intenționează să îl scoată la licitație.

În februarie, președintele Donald Trump a declarat că nu are sens din punct de vedere fiscal să continue să producă cenți.

„Prea mult timp, Statele Unite au bătut monede de un cent care ne-au costat literalmente peste 2 cenți”, a scris Trump într-o postare online. „Este o risipă! I-am cerut secretarului meu al Trezoreriei SUA să înceteze să mai producă monede de un cent.”

Cunoscut oficial sub numele de cent, primul penny a fost bătut în 1787 și avea un design de cadran solar, conceput de Benjamin Franklin, unul dintre Părinții Fondatori.

Predicţia lui Elon Musk: banii tradiţionali vor dispărea

Elon Musk a afirmat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. Această predicţie a fost făcută de miliardarul și fondatorul Tesla la o adunare a acționarilor companiei. În același timp, antreprenorul i-a sfătuit pe acționari să „păstreze acțiunile Tesla”.

Potrivit lui Musk, valoarea bunurilor și serviciilor va fi probabil măsurată în unități de energie.

"Poate că nu vor mai exista bani deloc în viitor. Sau vor exista bani, dar aceștia pot fi măsurați în wați. De exemplu, câtă energie poate fi produsă în termeni de electricitate", a spus Musk, potrivit sursei amintite.