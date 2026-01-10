AI și noua ordine globală: Avântul Inteligenței Artificiale rescrie la nivel mondial regulile politicii, economiei și societății

Sunt mai multe indicii care arată semnele unei reorganizări globale. FOTO: Getty

Omenirea traversează cea mai amplă și rapidă reorganizare globală a politicii, economiei și societății din ultimele decenii, marcată de creșterea inegalității, anxietate publică și emergența inteligenței artificiale. Majorități semnificative din întreaga lume simt că sistemele sunt rigide pentru cei bogați, că democrațiile și identitatea națională se erodează, iar încrederea în instituții scade.

Această realitate, documentată într-un studiu de FGS Global pe 20.000 de persoane și 175 de lideri, nu este doar o perturbare trecătoare, ci o schimbare structurală care modelează politica, afacerile și viața cotidiană la scară globală. Liderii și angajații trebuie să înțeleagă și să se adapteze acestei noi ere, bazându-se pe încredere, autenticitate și strategii clare pentru a naviga viitorul.

Potrivit unei analize Axios, imaginea de ansamblu a studiului FGS Global arată că oamenii nu trebuie să se mai gândească la schimbările din prezent ca la o perturbare sau o scurtă retragere din „normal” sau ca la un moment unic american sau trumpist. Este o reconectare vie a societăților, afacerilor și a modului nostru de viață și se accelerează rapid pe tot globul.

Indicii privind o nouă reorganizare globală

Sunt mai multe indicii care arată semnele acestei reorganizări globale:

Prăbușirea unei realități comune, bazată pe fapte larg acceptate. Oamenii nu au încredere în toți cei cu putere.

Avântul AI ca forță economică și politică de neegalat, dar polarizantă.

O creștere semnificativă a pesimismului public cu privire la guvernare, economie, politică și viață.

O schimbare rapidă în ceea ce liderii trebuie să știe, să facă și să stăpânească pentru a supraviețui.

Potrivit Axios, cel mai frapant este modul în care aceste tendințe par să afecteze fiecare națiune în moduri foarte similare. Un exemplu excelent: principala problemă politică în fiecare națiune chestionată de FGS a fost inflația/costul vieții.

O analiză mai profundă asupra fiecărei schimbări majore arată reverberații care se manifestă similar în toate națiunile chestionate.

Realitatea în care credem se prăbușește

America nu este singura care este martora unei distrugeri masive a realității sale comune. Același haos se răspândește în Europa, Canada și Japonia.

61% dintre respondenții studiului citat spun că nu se poate avea încredere în mass-media mainstream. Politicienii sunt cea mai puțin de încredere sursă de adevăr (22%), mai rău decât ChatGPT (34%). Tot mai mulți oameni din întreaga lume se agață de influenceri într-un ecosistem media atomizat pentru o anumită versiune a realității, lăsându-i pe acești oameni extrem de susceptibili la manipulare și dezinformare.

Temeri legate de AI

FGS a descoperit o diferență uriașă în ceea ce privește opiniile despre AI între oamenii aflați la putere (elite) și toți ceilalți. Elitele sunt mai optimiste în ceea ce privește AI și mai sceptice în ceea ce privește reglementările. Persoanele care nu fac parte din elite din toate națiunile favorizează reglementările legate de AI. Tinerii, în special, se tem de amenințări iminente la adresa locurilor de muncă în fiecare națiune chestionată.

Geoffrey Hinton, informaticianul cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, a avertizat recent că AI va avea „capacitatea de a înlocui foarte, foarte multe locuri de muncă” în 2026.

Pesimismul crește

Ne confruntăm cu o criză globală a pesimismului. Majorități covârșitoare în toate țările cred că lucrurile devin mai dificile (73%) și că sistemele sunt deznădăjduit favorabile celor bogați (74%), în timp ce identitatea lor națională (62%) și democrațiile (69%) se erodează. “Pesimismul la această scară, replicat în democrații, nu este normal și s-ar putea să nu fie sustenabil”, concluzionează FGS.

Există o dorință puternică, izbitoare și similară (peste 75%) de a păstra și proteja cultura tradițională.

Majoritatea Generației Z și a milenialilor cred că este imposibil ca unii oameni să reușească vreodată, indiferent de munca asiduă.

Schimbări de conducere

Oricine conduce ceva trebuie să-și regândească presupunerile și abordarea. Operați într-un mediu hipervolatil în care oamenii sunt anxioși; neîncrezători în aproape toți cei aflați la putere - și în tot ceea ce ține de ea; pesimiști în privința prezentului și viitorului; și se tem că AI va înrăutăți totul. Liderii au nevoie urgentă de noi sisteme pentru a înțelege diversele realități, pentru a fi sinceri cu cei din jurul lor în legătură cu AI și efectul acesteia asupra locurilor lor de muncă specifice și pentru a se pregăti pentru accelerarea hipervolatilității.

FGS subliniază că accesul directorilor generali la înalții funcționari ai Casei Albe este neobișnuit de direct, conducerea executivă fiind din ce în ce mai implicată în afacerile guvernamentale în problemele principale.

Competențele de care au nevoie lucrătorii și angajatorii se schimbă mult mai repede decât se produce recalificarea. „Ritmul schimbării poate fi la fel de perturbator ca și direcția schimbării”, conchide FGS.

Deși provocările globale și transformările rapide, precum inteligența artificială, pot părea copleșitoare, pesimismul nu este inevitabil. Liderii de afaceri și organizațiile joacă un rol esențial în inversarea acestei stări: oferind claritate, sprijin și instruire angajaților, comunicând transparent și cultivând încrederea. În această nouă eră post-disruptivă, autenticitatea și conexiunea reală cu oamenii nu sunt doar valoroase, ci vitale pentru navigarea schimbărilor și pentru crearea unor oportunități durabile.