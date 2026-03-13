“Auzi mai mult franceză decât română". Studenții care nu trec primul an de medicină în Franța aleg să își continue studiile în România

Numărul studenților francezi care aleg această cale ar putea ajunge între 2.300 și 5.000 pe an / foto: Profimedia Images

După ce nu reușesc să treacă de selecția extrem de competitivă din primul an de medicină în Franța, tot mai mulți studenți francezi aleg să-și continue studiile în străinătate, în special în România, sperând să se întoarcă ulterior în sistemul universitar francez. Însă revenirea în Franța, fie pentru continuarea studiilor, fie pentru rezidențiat, rămâne un proces complicat și incert, marcat de proceduri neclare, locuri limitate și dezbateri privind diferențele de pregătire dintre universități, arată o anchetă Le Parisien.

„Dacă nu reușesc, voi merge în România”, glumea Héloïse adesea cu prietenii săi. În cele din urmă, în 2020, după ce a trecut prin doi ani de PACES (primul an de studii medicale înainte de reforma PASS/LAS), singura opțiune rămasă ar fi să devină moașă. După un an, însă, Héloïse a realizat că medicina o atrage mai mult și a decis să urmeze această cale.

În doar câteva săptămâni, aplicația ei a fost depusă și acceptată, iar tot ce a mai rămas de făcut a fost să-și facă bagajele și să zboare peste 2.000 km din Franța până în România. Gluma devenise realitate: Héloïse studiază acum medicina la Universitatea din Cluj. „La început e înfricoșător, dar te obișnuiești rapid, pentru că auzi mai mult franceză decât română – suntem atât de mulți”, explică ea.

La fel ca Héloïse, câteva mii de studenți francezi aleg să urmeze studiile medicale în străinătate, în special în România.

Nu există date oficiale, dar Curtea de Conturi din Franța estimează că aproximativ 1.600 de studenți fac acest pas în fiecare an.

Potrivit unui sondaj realizat de Le Quotidien du Médecin, numărul studenților francezi care aleg această cale ar putea ajunge între 2.300 și 5.000 pe an – o situație ironică, având în vedere că Franța se confruntă cu un deficit tot mai mare de medici.

Yannick Neuder, fost ministru al Sănătății în Franța, propune facilitarea întoarcerii lor în țara de origine, cu mult înainte de programul de rezidențiat, unde locurile sunt deja rezervate studenților de la universități străine. Promulgată pe 27 iunie 2025, legea autorizează acum studenții francezi să se reînscrie la o facultate de medicină franceză, dar fără a dezvălui toate detaliile, procedurile nu sunt încă finalizate.

La rândul ei, Héloïse nu a trebuit să aștepte. Când a plecat în străinătate, Héloïse s-a gândit, „ca toți ceilalți”, că se va întoarce în Franța pentru rezidențiatul medical. Studenta, convinsă că reintrarea în universitățile franceze era „posibilă doar prin relații, dacă tatăl tău este medic”, a fost prima surprinsă să descopere că nu era întotdeauna așa. „Încet cu încetul, mai mulți studenți francezi din anii mai mari au reușit să intre”, își amintește ea. Îndoiala s-a strecurat în timpul celui de-al treilea an de studii în România.

În sfârșit, anul trecut, în timpul primului ei an de stagii clinice și cu doar doi ani rămași până la rezidențiat, a profitat de șansă. „Din șase prietene, trei dintre noi am fost acceptate.” De fapt, chiar în ultimul moment, la începutul lunii septembrie, când cursurile deja se reluaseră, Héloïse a primit vestea. „M-au sunat într-o seară de joi. Trebuia să dau un răspuns chiar a doua zi.” A ezitat: „Tocmai așteptasem toată vara și mă pregăteam să mă întorc în România pentru al cincilea an. Dar a fost o mare oportunitate.” „Singura condiție pentru admitere: repetarea anului. Prin urmare, Héloïse este acum în al patrulea an de facultate de medicină la Universitatea din Orléans.”

Dar chiar și după câteva luni, studenta încă nu este convinsă de decizia sa. „Am ajuns într-un oraș pe care nu-l cunoșteam și, chiar dacă toată lumea de la universitate este foarte prietenoasă, sunt singură, trebuie să fac totul din nou. Există o mică parte din mine care regretă puțin că s-a întors, dar știu că și opusul ar fi fost adevărat.”

„Studiile în România au costat 7.500 de euro pe an”, spune Hortense, o studentă din Cluj, care s-a întors în Franța. Jean Sibilia consideră, de asemenea, „prea ușor” să „ocolească examenul” din Franța.

Benoit Veber avertizează chiar asupra riscului de „provocare a revoltelor” dacă studenții se întorc pentru al doilea an. „Totul depinde de câți studenți sunt afectați, deoarece, orice s-ar întâmpla, studenții care și-au asigurat locul în Franța îl vor păstra; nimeni nu fură un loc”, clarifică Marion Da Ros Poli. Prin urmare, consensul ar înclina mai mult spre o nouă cale de urmat la momentul celui de-al patrulea an de medicină, o competiție pentru admiterea în stagii de practică, „respectând în același timp modalitățile universităților și, prin urmare, capacitățile lor de recepție”.