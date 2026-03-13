Un pian care i-a aparţinut lui John Lennon a fost vândut cu o sumă record la o licitaţie în New York

John Lennon şi soţia sa, Yoko Ono. Sursa foto: Getty Images

Un pian care i-a aparţinut lui John Lennon şi la care muzicianul a compus melodii pentru albumul "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" a stabilit recordul pentru cel mai scump obiect de colecţie Beatles, după ce a fost adjudecat pentru 3,2 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii desfăşurate la New York, informează vineri DPA, conform Agerpres.

Pianul a fost vândut ca parte din lotul "The Jim Irsay Collection: Hall of Fame". Din aceeaşi colecţie au făcut parte şi seturi de percuţie care i-au aparţinut lui Ringo Starr, un alt membru The Beatles, vândute de asemenea pe sume-record.

Colecţia, alcătuită din obiecte din domeniul muzicii, filmului şi sportului, a fost scoasă la vânzare joi, la casa de licitaţii Christie's New York.

Printre obiectele scoase la licitaţie s-a numărat şi o pianină Broadwood care i-a aparţinut lui Lennon şi la care muzicianul a compus cântece precum "Lucy in the Sky with Diamonds", "A Day in the Life" şi "Being for the Benefit of Mr. Kite!", incluse pe cel de-al optulea album de studio al The Beatles.

Instrumentul era estimat la o sumă cuprinsă între 400.000 şi 600.000 de dolari, însă s-a vândut pentru 3.247.000 de dolari, stabilind recordul pentru cel mai scump obiect Beatles vândut la licitaţie.

John Lennon a fost împuşcat mortal în anul 1980, pe când avea 40 de ani.

Înfiinţată în anii 1960, The Beatles este trupa cu cele mai mari vânzări din toate timpurile.

Obiecte care i-au aparţinut bateristului Ringo Starr au fost de asemenea scoase la vânzare, printre care şi primul lui set de tobe Ludwig, pe care l-a folosit în concerte live şi în sesiuni de studio în anii de început ai trupei, din mai 1963 până în februarie 1964.

Setul format din trei piese s-a vândut pentru 2,39 milioane de dolari şi a stabilit, pentru scurt timp, recordul pentru cel mai scump set de tobe. Recordul a fost doborât însă de o tobă care făcea parte dintr-un al doilea set Ludwing deţinut de muzician şi adjudecat pentru 2,88 milioane de dolari.

Toba a fost folosită în prima vizită a trupei în America, în 1964, când The Beatles au cântat la "The Ed Sullivan Show", stabilind totodată recordul pentru cel mai scump obiect vândut la licitaţie şi care i-a aparţinut lui Ringo Starr.