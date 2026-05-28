O țară cu o monedă specială a devenit noul centru african al aurului, după ce a depășit orice așteptări privind exporturile

1 minut de citit Publicat la 23:45 28 Mai 2026 Modificat la 00:17 29 Mai 2026

Zimbabwe devine un jucător tot mai important pe piața aurului din Africa, arată datele din 2026. În primele patru luni, exporturile de aur au depășit 12.600 de kilograme, în contextul cererii mari la nivel global și al creșterii producției în marile exploatări miniere, scrie Insider Africa.

Potrivit datelor oficiale citate de The Herald, livrările totale de aur au ajuns la 12.636,51 kilograme între ianuarie și aprilie. Aurul devine astfel tot mai important pentru economia fragilă a Zimbabwe și pentru rezervele sale valutare.

Cele mai bune rezultate au venit din partea marilor companii miniere. În aprilie, livrările acestora au crescut cu 28,27% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 1.213,93 kilograme. Creșterea arată că sectorul își mărește capacitatea de producție.

Aurul are un rol strategic pentru Zimbabwe. Autoritățile folosesc metalul prețios pentru a susține moneda Zimbabwe Gold, cunoscută drept ZiG, și pentru a stabiliza economia, după ani de instabilitate valutară și inflație ridicată.

Noile rezultate vin după un an 2025 foarte bun pentru industria minieră din Zimbabwe. Anul trecut, țara a obținut 4,61 miliarde de dolari din exporturile de aur, iar livrările către rafinăria națională au ajuns la 46,73 tone. Cifra a depășit ținta de 40 de tone stabilită de guvern.

Această evoluție întărește poziția Zimbabwe printre marii producători de aur ai Africii. Creșterea vine într-un moment în care investitorii și băncile centrale cumpără mai mult aur, din cauza incertitudinilor economice și a tensiunilor geopolitice.

Analiștii spun că cererea mare din partea băncilor centrale și interesul investitorilor pentru aur, considerat un activ sigur, ar putea menține prețurile ridicate. Acest lucru ar fi favorabil pentru sectorul minier din Zimbabwe în lunile următoare.

Pentru Zimbabwe, miza este mai mare decât veniturile din minerit, iar aurul devine una dintre cele mai importante surse de sprijin pentru economia țării.