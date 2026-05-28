România şi India au făcut afaceri de aproape 1,3 miliarde de dolari în 2025. Ţoiu: Acum pregătim "Acordul de Liber Schimb UE–India"

1 minut de citit Publicat la 23:42 28 Mai 2026 Modificat la 00:14 29 Mai 2026

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit joi cu omologul indian, Subrahmanyam Jaishankar. Sursa foto: Oana Ţoiu / Facebook

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit joi cu omologul indian Subrahmanyam Jaishankar, la reuniunea miniştrilor de externe din statele UE (Gymnich). După afaceri de aproape 1,3 miliarde de dolari, în 2025, între România şi India, Ţoiu a precizat că "acum pregătim mediul economic din ambele țări pentru ce urmează, Acordul de Liber Schimb UE–India, cu sprijinul misiunilor noastre diplomatice. Vorbim despre cooperare în industria de apărare, energie regenerabilă, siderurgie, auto, producția de fertilizatori și infrastructură portuară".

Discuţiile au vizat consolidarea relaţiilor bilaterale şi pregătirea unor vizite la nivel înalt în România în cursul acestui an.

"Acum ne pregătim concret astfel încât ambele economii să profite la maxim de viitorul Acord UE -India de Liber Schimb, având potenţial în domeniile industriei de apărare, energiei regenerabile, producţiei de oţel, pieţei auto, îngrăşămintelor şi infrastructurii portuare. De asemenea, aşteptăm calendarul vizitelor la nivel înalt în România preconizate anul acesta", a scris Ţoiu pe platforma X.

Potrivit unui comunicat MAE, România şi India au atins pragul de 1,287 miliarde de dolari schimburi bilaterale în 2025, cu o tendinţă foarte bună de creştere de peste 20% faţă de 2024, notează Agerpres.

"Am promis anul trecut deblocarea comisiei mixte de cooperare economică, după opt ani şi împreună cu Ministerul Economiei am reuşit să aducem un nou dinamism relaţiei. Accelerarea investiţiilor în mai puţin de un an susţine necesitatea pregătirii mediului economic din ambele state pentru valorificarea oportunităţilor generate de viitorul Acord de Liber Schimb UE - India, cu sprijinul misiunilor noastre diplomatice. Am apreciat contribuţia ministrului Jaishankar privind abordările necesare la nivel diplomatic pentru eliberarea strâmtorii Ormuz", a declarat Oana Ţoiu, citată de MAE.

Întâlnirea a reconfirmat angajamentul comun pentru intensificarea dialogului politic la nivel înalt şi aprofundarea cooperării multisectoriale, în vederea consolidării dimensiunii strategice a Parteneriatului Extins România-India.

Organizarea, la 26 mai, la New Delhi, a reuniunii Comitetului Mixt de cooperare în domeniul apărării este, de asemenea, un rezultat al dinamizării relaţiei bilaterale.

Discuţiile au vizat, de asemenea, evoluţiile din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul asupra securităţii energetice şi a proiectelor de conectivitate, inclusiv Coridorul Economic India - Orientul Mijlociu - Europa (IMEC), fiind abordate şi iniţiativele internaţionale privind asigurarea libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz.