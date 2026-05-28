Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții AtkinsRealis Canada despre stadiul proiectelor nucleare de la Cernavodă

1 minut de citit Publicat la 21:03 28 Mai 2026 Modificat la 21:03 28 Mai 2026

Nuclearelectrica a realizat prima turnare continuă de beton pentru structurile permanente, în cadrul retehnologizării a Unității 1 de la Cernavodă. Foto: Facebook/Nuclearelectrica

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei AtkinsRealis Canada, discuțiile vizând stadiul proiectelor nucleare majore de la Cernavodă: retehnologizarea Unității 1 și pregătirea pentru construcția reactoarelor 3 și 4, notează Agerpres.

Guvernul a transmis, într-un comunicat, că retehnologizarea Unității 1 se desfășoară conform calendarului de investiții agreat de comun acord.

„În acest context, reprezentanții AtkinsRealis Canada au oferit asigurări că proiectul va fi finalizat la timp și va fi un succes pentru România, având în vedere că este o investiție majoră în domeniul energetic, care va prelungi durata de viață a centralei nucleare și va produce energie fără emisii de dioxid de carbon”, se arată în comunicat.

De asemenea, a fost analizată pregătirea investiției pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

„Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene prenotificarea pentru accesarea ajutorului de stat, urmând ca notificarea formală să fie făcută în perioada imediat următoare”, precizează sursa citată.

În context, Bolojan a dat asigurări că instituțiile guvernamentale își vor coordona eforturile pentru a oferi sprijinul necesar accelerării proiectului de investiții.

„De multă vreme vorbim despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă la viitor. Vrem ca acest proiect să fie un succes și să vorbim despre el la timpul prezent”, a afirmat Bolojan, citat în comunicat.

Retehnologizarea Unității 1 și realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă sunt proiecte strategice în domeniul energiei, care vor produce în bandă energie curată prin tehnologia CANDU și vor avea o contribuție determinantă la asigurarea securității energetice a României, subliniază Guvernul.

„Țara noastră deține expertiză în ingineria nucleară de mai bine de 40 de ani, aflându-se constant în poziții de lider în topurile internaționale dedicate domeniului nuclear”, se mai spune în comunicat.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul interimar, au participat șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Raul Gutin, și secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei.