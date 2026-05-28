Care sunt poreclele celor 48 de echipe calificate la Cupa Mondială 2026. "Grenadierii" sau "Lupii albi" vor juca la turneul final

Marius Pitaru
1 minut de citit Publicat la 21:08 28 Mai 2026 Modificat la 21:08 28 Mai 2026
cupa mondiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cele 48 de țări care vor evolua la Cupa Mondială 2026 poartă porecle inspirate din identitatea naţională, atât din elemente istorice, cât şi, în foarte multe cazuri, din cromatica drapelului, notează Olympics.com.

Cu teme diverse - de la animale, păsări, flori și culori, până la moștenirea culturală, geografică și istorică - iată lista completă a poreclelor celor 48 de echipe care vor juca la Cupa Mondială 2026.

Poreclele celor 48 de echipe calificate la CM 2026

  1. Algeria: Războinicii Deșertului, Verzii, Fennecii
  2. Argentina: La Albiceleste, Albii și Albaștrii
  3. Australia: Socceroos
  4. Austria: Echipa, Băieții, Băieții Noștri
  5. Belgia: Diavolii Roșii
  6. Bosnia și Herțegovina: Dragonii sau Crinii de Aur
  7. Brazilia: Selecao sau, mai rar folosită, Mica Canaria
  8. Canada: Roșii, Canucks
  9. Capul Verde: Rechinii Albaștri
  10. Columbia: Tricolorii
  11. Coasta de Fildeș: Elefanții
  12. Croația: Blazers - Vestoane
  13. Curaçao: Valul Albastru
  14. Cehia: Echipa Națională
  15. Congo: Leoparzii
  16. Ecuador: Tricolorii
  17. Egipt: Faraonii
  18. Anglia: Cei Trei Lei
  19. Franța: Les Bleus (Albaștrii)
  20. Germania: Die Mannschaft (Echipa)
  21. Ghana: Stelele Negre
  22. Haiti: Grenadierii
  23. Iran: Team Melli (Echipa Melli)
  24. Irak: Leii Mesopotamiei
  25. Japonia: Samuraii
  26. Iordania: Cavalereștii
  27. Mexic: El Tri, El Tricolor (Tricolorul)
  28. Maroc: Leii Atlasului
  29. Olanda: Oranje (Portocaliu)
  30. Noua Zeelandă: All Whites (Albii)
  31. Norvegia: Rode, Hvite, Bla (Roșu, Alb și Albastru)
  32. Panama: Los Canaleros (Oamenii Canalului)
  33. Paraguay: La Albirroja (Alb și Roșu)
  34. Portugalia: Seleçao das (Naţionala)
  35. Qatar: Maroons 
  36. Republica Coreea: Războinicii Taegeuk, Tigrii Asiei
  37. Arabia Saudită: Șoimii Verzi
  38. Scoția: Armata Tartan
  39. Senegal: Leii din Teranga
  40. Africa de Sud: Bafana Bafana  (Băieții)
  41. Spania: La Roja
  42. Suedia: Blagult (Albastru-Galben)
  43. Elveția: Schweizer Nati (Echipa Națională)
  44. Tunisia: Vulturii din Cartagina
  45. Turcia: Semiluna
  46. Statele Unite ale Americii: Stelele și Dungile, Yankeii
  47. Uruguay: Albastrul Cerului
  48. Uzbekistan: Lupii Albi

Etichete: cupa mondiala 2026 Argentina Brazilia

