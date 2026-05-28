Care sunt poreclele celor 48 de echipe calificate la Cupa Mondială 2026. "Grenadierii" sau "Lupii albi" vor juca la turneul final

Cele 48 de țări care vor evolua la Cupa Mondială 2026 poartă porecle inspirate din identitatea naţională, atât din elemente istorice, cât şi, în foarte multe cazuri, din cromatica drapelului, notează Olympics.com.
Cu teme diverse - de la animale, păsări, flori și culori, până la moștenirea culturală, geografică și istorică - iată lista completă a poreclelor celor 48 de echipe care vor juca la Cupa Mondială 2026.
Poreclele celor 48 de echipe calificate la CM 2026
- Algeria: Războinicii Deșertului, Verzii, Fennecii
- Argentina: La Albiceleste, Albii și Albaștrii
- Australia: Socceroos
- Austria: Echipa, Băieții, Băieții Noștri
- Belgia: Diavolii Roșii
- Bosnia și Herțegovina: Dragonii sau Crinii de Aur
- Brazilia: Selecao sau, mai rar folosită, Mica Canaria
- Canada: Roșii, Canucks
- Capul Verde: Rechinii Albaștri
- Columbia: Tricolorii
- Coasta de Fildeș: Elefanții
- Croația: Blazers - Vestoane
- Curaçao: Valul Albastru
- Cehia: Echipa Națională
- Congo: Leoparzii
- Ecuador: Tricolorii
- Egipt: Faraonii
- Anglia: Cei Trei Lei
- Franța: Les Bleus (Albaștrii)
- Germania: Die Mannschaft (Echipa)
- Ghana: Stelele Negre
- Haiti: Grenadierii
- Iran: Team Melli (Echipa Melli)
- Irak: Leii Mesopotamiei
- Japonia: Samuraii
- Iordania: Cavalereștii
- Mexic: El Tri, El Tricolor (Tricolorul)
- Maroc: Leii Atlasului
- Olanda: Oranje (Portocaliu)
- Noua Zeelandă: All Whites (Albii)
- Norvegia: Rode, Hvite, Bla (Roșu, Alb și Albastru)
- Panama: Los Canaleros (Oamenii Canalului)
- Paraguay: La Albirroja (Alb și Roșu)
- Portugalia: Seleçao das (Naţionala)
- Qatar: Maroons
- Republica Coreea: Războinicii Taegeuk, Tigrii Asiei
- Arabia Saudită: Șoimii Verzi
- Scoția: Armata Tartan
- Senegal: Leii din Teranga
- Africa de Sud: Bafana Bafana (Băieții)
- Spania: La Roja
- Suedia: Blagult (Albastru-Galben)
- Elveția: Schweizer Nati (Echipa Națională)
- Tunisia: Vulturii din Cartagina
- Turcia: Semiluna
- Statele Unite ale Americii: Stelele și Dungile, Yankeii
- Uruguay: Albastrul Cerului
- Uzbekistan: Lupii Albi
Ştiri video recomandate