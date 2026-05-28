Care sunt poreclele celor 48 de echipe calificate la Cupa Mondială 2026. "Grenadierii" sau "Lupii albi" vor juca la turneul final

1 minut de citit Publicat la 21:08 28 Mai 2026 Modificat la 21:08 28 Mai 2026

Cele 48 de țări care vor evolua la Cupa Mondială 2026 poartă porecle inspirate din identitatea naţională, atât din elemente istorice, cât şi, în foarte multe cazuri, din cromatica drapelului, notează Olympics.com.

Cu teme diverse - de la animale, păsări, flori și culori, până la moștenirea culturală, geografică și istorică - iată lista completă a poreclelor celor 48 de echipe care vor juca la Cupa Mondială 2026.

Poreclele celor 48 de echipe calificate la CM 2026

Algeria: Războinicii Deșertului, Verzii, Fennecii Argentina: La Albiceleste, Albii și Albaștrii Australia: Socceroos Austria: Echipa, Băieții, Băieții Noștri Belgia: Diavolii Roșii Bosnia și Herțegovina: Dragonii sau Crinii de Aur Brazilia: Selecao sau, mai rar folosită, Mica Canaria Canada: Roșii, Canucks Capul Verde: Rechinii Albaștri Columbia: Tricolorii Coasta de Fildeș: Elefanții Croația: Blazers - Vestoane Curaçao: Valul Albastru Cehia: Echipa Națională Congo: Leoparzii Ecuador: Tricolorii Egipt: Faraonii Anglia: Cei Trei Lei Franța: Les Bleus (Albaștrii) Germania: Die Mannschaft (Echipa) Ghana: Stelele Negre Haiti: Grenadierii Iran: Team Melli (Echipa Melli) Irak: Leii Mesopotamiei Japonia: Samuraii Iordania: Cavalereștii Mexic: El Tri, El Tricolor (Tricolorul) Maroc: Leii Atlasului Olanda: Oranje (Portocaliu) Noua Zeelandă: All Whites (Albii) Norvegia: Rode, Hvite, Bla (Roșu, Alb și Albastru) Panama: Los Canaleros (Oamenii Canalului) Paraguay: La Albirroja (Alb și Roșu) Portugalia: Seleçao das (Naţionala) Qatar: Maroons Republica Coreea: Războinicii Taegeuk, Tigrii Asiei Arabia Saudită: Șoimii Verzi Scoția: Armata Tartan Senegal: Leii din Teranga Africa de Sud: Bafana Bafana (Băieții) Spania: La Roja Suedia: Blagult (Albastru-Galben) Elveția: Schweizer Nati (Echipa Națională) Tunisia: Vulturii din Cartagina Turcia: Semiluna Statele Unite ale Americii: Stelele și Dungile, Yankeii Uruguay: Albastrul Cerului Uzbekistan: Lupii Albi