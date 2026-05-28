Fostul ministru Florin Manole, despre noua lege a salarizării: Sporurile vor fi integrate în salariul de bază, veniturile nu vor scădea

Publicat la 19:38 28 Mai 2026 Modificat la 19:38 28 Mai 2026

Fostul ministru a asigurat că nu vor scădea veniturile angajaților în sistemul public / Foto: Hepta

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat, la emisiunea „România în direct” de la Europa FM, că noua lege a salarizării unitare nu afectează salariile bugetarilor. Social-democratul a adăugat că vor fi integrate mai multe sporuri în salariul de bază, dar la final, venitul total al angajatului nu se va micșora.

„Sunt două situații. În prima, veți vedea salarii majorate în bază, dar care, la final, nu conduc la un venit total mai mare, uneori rămânând chiar înghețat, deoarece integrarea unor sporuri în salariul de bază a fost făcută astfel încât veniturile să nu scadă.

Pe de altă parte, există sporuri care au fost reduse de la 85% la 50%, de exemplu în sănătate, însă această reducere este doar aparentă. Dacă înainte procentul de 85% se aplica la o bază de 2.080 de lei, noul procent de 50% se aplică la o valoare de referință de 4.100 de lei, ceea ce în practică schimbă semnificativ rezultatul final”, a spus Florin Manole la Europa FM.

Întrebat cum vor fi impozitate sporurile care vor fi incluse, conform proiectului de lege, în salariul de bază, Manole a răspuns: „În momentul în care devin parte din salariul de bază, acestea se supun regimului juridic și fiscal al acestuia”.

Fostul ministru al Muncii a declarat că obiectivul noului proiect de lege este să reducă numărul de sporuri și să le integreze în salariu de bază, fără ca venitul total al angajatului să scadă.

„Ideea este următoarea: fără a intra în toate detaliile tehnice, dintr-un total de aproximativ 150 de sporuri, obiectivul reformei este simplificarea sistemului. Calculul s-a făcut astfel încât venitul final să nu fie afectat. De exemplu, un angajat din învățământul preșcolar are un venit de aproximativ 6.000 de lei, compus din mai multe elemente. În esență, reforma urmărește reducerea numărului de sporuri și integrarea lor în salariul de bază, astfel încât venitul total al angajatului să rămână neschimbat, chiar și după reorganizarea sistemului de plată”, a explicat Florin Manole.

Fostul ministru a adăugat că singurii care vor avea veniturile totale afectate sunt cei care primesc sporuri nepermanente: „Cel mai cunoscut exemplu este sporul de PNRR, așa-numitul spor de PNRR, care, evident, după încheierea programului PNRR, nu se va mai regăsi în venituri.”

Proiectul legii salarizării unitare prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.