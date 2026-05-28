Paranoia lui Putin atinge noi cote. Coloana sa oficială are mașini cu sisteme de război electronic și platformă pentru mitralieră

Vladimir Putin a mers în vizită la Astana și a fost însoțit de o coloană oficială înarmată greu. Foto: Profimedia Images

În timpul vizitei oficiale în Kazahstan, coloana dictatorului Vladimir Putin a fost însoțită la Astana de un vehicul blindat cu loc pentru un mitralior pe plafon, de o mașină cu sistem de război electronic (REB) și de un elicopter. Aceasta este concluzia publicației „Agenstvo”, care a analizat înregistrări video și a discutat cu analiști, scrie The Moscow Times. Putin a sosit în Kazahstan, miercuri. Vizita, care va include o întâlnire cu președintele kazah, Kasim-Jomart Tokaev, și participarea la cel de-al cincilea Forum Economic Eurasiatic, va dura până pe 29 mai.

În timpul deplasării coloanei lui Putin spre Palatul Independenței din Astana, unde urmează să aibă loc negocierile dintre liderii Rusiei și Kazahstanului, limuzina dictatorului era înconjurată de 14 motociclete și aproximativ 20 de automobile. În ariergardă se afla un vehicul militar — probabil un blindat „Alan”, cu poziție pentru mitralior pe plafon, a spus analistul OSINT Kirill Mihailov. Conflict Intelligence Team (CIT) a remarcat, de asemenea, că vehiculul seamănă cu „un blindat obișnuit, cu turelă semideschisă pentru mitralieră, de pe care mitraliera fusese scoasă”. Un alt vehicul din coloană avea pe plafon un dispozitiv care, potrivit lui Mihailov, ar putea fi un sistem REB.

În opinia unui reprezentant anonim al CIT, această construcție ar putea fi fie un mijloc de bruiaj electronic, fie un dispozitiv de comunicații.

De asemenea, pe lângă vehiculele blindate care blocau căile de acces spre coloana lui Putin, de-a lungul traseului mașinilor președintelui, potrivit imaginilor publicate, fuseseră desfășurați militari în uniforme de camuflaj, înarmați cu arme automate.

Anterior, Serviciul de Protecție de Stat al Kazahstanului anunțase că, în timpul vizitei dictatorului rus, vor fi introduse restricții temporare de circulație în Astana. Organizația precizase că, în cadrul regimului special, vor fi folosite „resurse ale organismelor speciale de stat, ale organelor de aplicare a legii și ale forțelor armate, inclusiv aviație și tehnică militară”.

La începutul lunii mai, surse citate de Financial Times au relatat că Serviciul Federal de Protecție (FSO) a înăsprit puternic, în ultimele luni, măsurile de securitate din jurul lui Putin. Potrivit interlocutorilor publicației, acesta a început să petreacă mai mult timp în buncăre subterane, pe fondul temerilor tot mai mari pentru viața sa, legate de o posibilă tentativă de asasinat sau de lovitură de stat.

Anterior, în coloana lui Putin fusese observată și o ambulanță.