Trei țări UE au primit din Japonia un tratament experimental pentru hantavirus. A fost folosit în pandemia de COVID-19

1 minut de citit Publicat la 16:15 28 Mai 2026 Modificat la 16:15 28 Mai 2026

Trei țări UE și-au exprimat interesul pentru antiviralul japonez, iar Comisia Europeană a facilitat donația. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Divizia farmaceutică a corporației japoneze Fujifilm a donat Spaniei, Franței și Olandei 1.400 de comprimate de Favipiravir, un antiviral experimental pentru tratamentul hantavirusului, scrie Agerpres, care citează EFE.

Comisia Europeană a acționat ca intermediar în acest caz.

Până în prezent, nu a fost aprobat niciun medicament sau vaccin pentru tratarea acestui virus.

Totuși, Agenția Europeană pentru Medicamente a identificat Favipiravirul drept "cel mai plauzibil candidat pentru utilizarea în studii clinice", a informat executivul comunitar într-un comunicat.

Fiecărei țări dintre cele trei îi va reveni decizia privind modul în care va utiliza tratamentul.

Oficial european: Spania, Franța și Olanda și-au exprimat interesul pentru antiviralul japonez

Purtătoarea de cuvânt pentru sănătate a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a declarat că Spania, Franța și Olanda "și-au exprimat interesul de a avea antiviralul", motiv pentru care Bruxelles-ul a facilitat donația medicamentului, pe baza acordului pe care UE îl are cu Japonia pentru cooperare în pregătirea și răspunsul la urgențele sanitare.

"Datorită cooperării strânse dintre UE, statele membre și partenerii noștri japonezi, am reușit să garantăm rapid accesul la tratamente împotriva hantavirusului care ar putea salva viețile pacienților europeni.

Acest lucru demonstrează valoarea pregătirii, a cooperării și a parteneriatelor globale de încredere", a declarat Hadja Lahbib, comisar european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor.

Executivul de la Bruxelles a început deja procedura pentru achiziționarea unor doze suplimentare de Favipiravir, pentru situația în care vor fi confirmate mai multe cazuri de hantavirus în următoarele săptămâni.

Ce este Favipiravirul

Favipiravir este un medicament care blochează multiplicarea virusurilor în celule.

A fost aprobat inițial în 2014 în Japonia pentru tratarea gripei severe.

În timpul pandemiei de COVID, Favipiravir a fost inclus în protocoalele medicale ca tratament oral pentru formele ușoare și medii ale bolii provocate de coronavirus, cu scopul de a reduce durata afecțiunii și a preveni agravarea.