UE amendează Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor europene privind vânzarea de produse ilegale

2 minute de citit Publicat la 14:03 28 Mai 2026 Modificat la 14:04 28 Mai 2026

Platforma chineză de comerț online Temu a fost amendată de UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Retailerul online chinez Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro pentru că nu a făcut suficient pentru a opri vânzarea de produse ilegale, au declarat joi autoritățile de reglementare tehnologică ale Uniunii Europene, în urma primei etape a unei investigații ample, transmite Reuters.

În lunile următoare ar putea urma și alte sancțiuni, ca rezultat al unei investigații desfășurate pe parcursul a aproape doi ani în baza Digital Services Act (DSA), care obligă marile companii online să facă mai mult pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător de pe platformele lor.

Autoritățile UE au investigat Temu în urma plângerilor depuse de organizația paneuropeană pentru protecția consumatorilor BEUC și de 17 dintre membrii săi naționali.

Comisia Europeană, executivul UE, a declarat că societatea nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze cu suficientă diligență riscurile sistemice generate de produsele ilegale vândute pe platforma sa și prejudiciile rezultate pentru consumatorii din Uniunea Europeană.

Instituția a criticat Temu pentru faptul că nu a evaluat corespunzător modul în care sistemele sale de recomandare și programele de promovare a produselor prin influenceri afiliați ar putea amplifica riscurile legate de vânzarea de produse ilegale.

Temu: „Nu suntem de acord cu decizia Comisiei Europene și considerăm că amenda este disproporționată”

„Temu respectă obiectivele Digital Services Act și necesitatea unor reguli clare și consecvente în întreaga economie digitală. Totuși, nu suntem de acord cu decizia Comisiei Europene și considerăm că amenda este disproporționată”, a transmis Temu într-un comunicat.

„Decizia se referă la prima noastră evaluare DSA din 2024 și nu reflectă starea actuală a sistemelor noastre. Temu a cooperat constructiv cu Comisia pe tot parcursul procesului și, între timp, a luat măsuri suplimentare pentru consolidarea evaluării riscurilor, a guvernanței platformei și a protecției utilizatorilor”, a adăugat compania, precizând totodată că va continua dialogul cu autoritățile de reglementare și că analizează toate opțiunile disponibile în această privință.

Comisia va evalua un plan de acțiune al Temu

Comisia i-a acordat Temu termen până la 28 august pentru a prezenta un plan de acțiune pe care autoritățile îl vor evalua, urmând ca o decizie privind conformarea companiei cu DSA să fie luată în termen de două luni.

„Este vorba despre gestionarea riscurilor. Acesta este, într-o foarte mare măsură, un pilon fundamental al DSA”, le-a declarat jurnaliștilor șefa UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen. „Prin această decizie transmitem un mesaj foarte puternic către Temu.”

Ea a afirmat că autoritățile de reglementare vor continua investigația privind posibilul caracter adictiv al designului serviciului Temu, precum și evaluarea mai amplă referitoare la vânzarea de produse ilegale și accesul cercetătorilor și al sistemelor de recomandare la date.

Companiile riscă amenzi de până la 6% din cifra lor de afaceri anuală globală pentru încălcarea DSA.

Sancțiunea aplicată Temu este a doua emisă în baza DSA, după ce rețeaua socială X a lui Elon Musk a fost amendată cu 120 de milioane de euro în decembrie anul trecut.