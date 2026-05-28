Gucci debutează în Formula 1. Alpine va concura sub numele Gucci Racing Alpine din 2027

Casa de modă Gucci debutează oficial în Formula 1 cu o mișcare menită să schimbe echilibrul dintre lux și sportul global. Începând cu sezonul 2027, casa de modă italiană va fi partenerul principal al echipei Alpine F1, după ce a înlocuit echipa elvețiană BWT și a creat o nouă echipă numită Gucci Racing Alpine.

Anunțul marchează un moment important în motorsportul contemporan. Echipa deținută de Renault, condusă în prezent de Flavio Briatore, va concura cu o nouă identitate vizuală, în culorile dublu G (Gucci), combinând performanța tehnică cu o poziționare de lux, relatează Corriere della Sera.

În declarația emisă de companii, Gucci prezintă Gucci Racing ca pe „o nouă platformă de afaceri și experiențială, construită în jurul valorilor de performanță, precizie, disciplină și excelență, la intersecția dintre lux și sport”. Această declaraţie a clarificat imediat amploarea, pentru că nu este vorba doar despre o simplă sponsorizare, ci despre un proiect strategic destinat să se extindă mult dincolo de pista de curse.

La umra urmei, Formula 1 a devenit unul dintre cele mai râvnite teritorii pentru brandurile de lux. În ultimii ani, paddock-ul s-a transformat într-un spațiu în care sportul, divertismentul și moda coexistă din ce în ce mai mult. Evenimente precum Marele Premiu de la Monaco și Marele Premiu de la Miami au devenit platforme globale de vizibilitate, frecventate de celebrități, investitori și case de modă internaționale importante.

Pentru Gucci, intrarea în cursă reprezintă un pas suplimentar în construirea unei imagini contemporane legate de viteză, inovație și cultura pop. Astfel, brandul florentin își propune să atragă un public din ce în ce mai tânăr și internațional, care a crescut într-un ecosistem în care sportul și stilul de viață se îmbină continuu.

„Parteneriatul cu Alpine Formula One Team deschide un nou capitol în istoria noastră: Gucci este primul brand de modă de lux care devine Partener Principal în Formula 1”, a declarat Francesca Bellettini, Președinte și CEO al Gucci, într-un comunicat. „Acest lucru reflectă ambiția noastră și rolul pe care dorim să-l jucăm pe această scenă. Cu o acoperire globală fără precedent, Formula 1 este astăzi o răscruce unică între performanță și cultură, iar Alpine Formula One Team este partenerul potrivit pentru a aduce această viziune la viață. Suntem recunoscători Alpine și întregului Grup Renault pentru că au împărtășit această ambiție cu noi.”

Pe de altă parte, François Provost, CEO al Grupului Renault, a declarat: „Formula 1 este una dintre cele mai dinamice și mai atractive platforme din sportul mondial. Pentru Groupe Renault, constructorul istoric de Formula 1, aceasta reprezintă un atu strategic care susține ambiția Alpine: de a construi conștientizare, atractivitate și influență pe piețe, ajungând în același timp la un public nou și la noi generații.”

În cele din urmă, Flavio Briatore, consilier executiv al echipei Alpine Formula One a precizat: „Sunt extrem de mândru să am un brand de calibrul Gucci ca partener principal al echipei Alpine Formula One. Dar asta nu e tot: sunt la fel de entuziasmat de posibilitățile pe care le aduce acest parteneriat și de lucrurile mărețe pe care le putem realiza împreună la nivel global. Echipa cu sediul în localitatea Enstone din Marea Britanie are o istorie a alegerilor neconvenționale și a dovedit deja că moda poate fi pe primul loc în Formula 1. Cu performanțe pe pistă în continuă îmbunătățire și cel mai bun număr de puncte acumulate de Alpine la începutul sezonului, această colaborare cu Gucci este o dovadă a avântului tot mai mare al echipei.”