Casa din Elveția a lui Alain Prost ar fi fost jefuită. Fostul pilot celebru de Formula 1 s-a ales cu „răni minore la cap”

1 minut de citit Publicat la 16:18 23 Mai 2026 Modificat la 16:18 23 Mai 2026

Fostul pilot celebru de F1 și cvadruplu campion mondial, Alain Prost. Foto: Getty Images

Poliția elvețiană anchetează un presupus jaf în care, potrivit unor relatări, cvadruplul campion mondial de Formula 1, Alain Prost, ar fi fost rănit. Ținta jafului a fost chiar casa sa. Tabloidul elvețian Blick a relatat vineri seară că francezul în vârstă de 71 de ani a fost lovit în cap de intrușii care l-au forțat pe fiul său să deschidă un seif din casă. Incidentul ar fi avut loc marți dimineață, scrie sâmbătă The Guardian.

„Autorii au intrat în locuință în timp ce ocupanții erau prezenți, i-au amenințat și au forțat un membru al familiei să deschidă un seif înainte de a fugi cu bunurile furate. În ciuda amplei operațiuni de căutare lansate, autorii nu au fost încă prinși”, a declarat biroul procurorului.

Poliția, care nu a dezvăluit numele victimei, a declarat că mai mulți intruși purtând cagule „au pătruns prin efracție în casă”.

„Odată ajunși înăuntru, i-au amenințat pe ocupanți și i-au provocat răni minore la cap unui membru al familiei, în circumstanțe care urmează să fie stabilite”, mai spun autoritățile.

Făptașii au forțat apoi un alt membru al familiei să deschidă un seif înainte de a fugi cu obiecte furate, al căror inventar precis este în curs de întocmire.

Blick a relatat că Prost, care a câștigat patru campionate mondiale între 1985-1993, a fost „vizibil zdruncinat de această intruziune brutală” și că a părăsit reședința din Nyon, de lângă Lacul Geneva.