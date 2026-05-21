Loto 6/49 de joi, 21 mai. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 19:23 21 Mai 2026 Modificat la 19:27 21 Mai 2026

Loteria Română a organizat joi, 21 mai, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 17 mai, compania a acordat 30.782 de câștiguri în valoare totală de peste 2,62 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto 6/49:

Loto 6/49: 18, 45, 17, 21, 42, 27

Noroc: 4 0 5 5 0 0 1

Joker: 45, 2, 15, 7, 20 + 13

Noroc Plus: 3 2 1 7 0 7

Loto 5/40: 9, 38, 28, 20, 39, 19

Super Noroc: 7 5 7 3 8 8

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,78 milioane de lei (peste 4,75 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,69 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,83 milioane de lei (peste 351.600 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 184.200 de lei (peste 35.300 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 118.400 de lei (peste 22.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 475.300 de lei (peste 91.200 de euro) ).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.200 de lei (peste 41.300 de euro).