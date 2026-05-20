Alertă ANM de furtuni puternice, cu grindină: E cod galben în mai multe județe. Lista zonelor afectate

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 15:31 20 Mai 2026 Modificat la 15:46 20 Mai 2026
Meteorologii anunţă ploi și vijelii în mai multe județe din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare nowcasting cod galben de furtuni puternice, cu grindină, în mai multe județe.

Avertizarea este valabilă:

  • între 15:25 și 16:30
  • în județele Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj

Județul Gorj: Crușet, Stoina, Stejari, Dănciulești;

Județul Olt: Slatina, Balș, Piatra-Olt, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vulpeni, Bârza, Slătioara, Voineasa, Găvănești, Călui, Oboga, Șopârlița, Milcov, Dobrețu, Ipotesti, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Bălcești, Șușani, Laloșu, Ghioroiu, Făurești;

Județul Dolj: Craiova, Melinești, Șimnicu de Sus, Pielești, Goiești, Murgași, Almăj, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Ghercești, Coțofenii din Față, Tălpaș;

Potrivit ANM, se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

