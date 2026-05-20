Ginerele lui Mihai Tudose, după perchezițiile care au vizat legătura CJ Brăila - CS Dunărea Brăila: Banul public are valoare aparte. Sursa foto: Facebook / CS Dunărea Brăila

DNA a făcut percheziții, miercuri, la Consiliul Județean Brăila pentru a ridica mai multe documente de la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară. Ar fi vizată o posibilă conexiune între președintele CJ Brăila, Iulian Francisk Chiriac și președintele clubului de handbal Dunărea Brăila, care este ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole. Acesta din urmă a declarat, pentru Antena 3 CNN, că le-a pus la dispoziţie anchetatorilor "toate documentele pe care le-au dorit". "Banul public, pentru mine, are o valoare aparte. Nu este banul nostru personal şi trebuie să avem foarte mare grijă cum îl cheltuim", a afirmat Manole.

Din primele informații nu ar fi formulată nicio acuzație momentan, ci doar se ridică documentele. Potrivit unor surse, ar fi vizată relația dintre Consiliul Județean Brăila și Clubul Sportiv Dunărea Brăila, mai precis relațiile dintre președintele Consiliului Județean Brăila și președintele clubului Dunărea Brăila, funcție care este ocupată momentan de ginerele fostului premier Mihai Tudose.

Adrian Manole, preşedintele Club HC Dunărea Brăila, a comentat percheziţiile anchetatorilor.

"Le-am pus la dispoziţie toate documentele pe care le-au dorit. Tot ce înseamnă finanţare, decontare, pe linia Consiliului Judeţean. Deci au avut control şi la CJ, în acelaşi timp, pe partea de cotizaţie. Am respectat tot ce mi s-a spus, toată legislaţia, pentru că aveam o obligaţie foarte mare. Eu sunt privat şi am fost privat dintotdeauna şi banul public pentru mine are o valoare aparte. Nu este banul nostru personal şi trebuie să avem foarte mare grijă cum îl cheltuim", a spus Adrian Manole pentru Antena 3 CNN.

Ce cercetează DNA

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obținute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice.

În cursul zilei de 20 mai 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Brăila”, se arată într-un comunicat oficial de presă.

Iulian Francisk Chiriac este președintele Consiliului Județean Brăila din 2016, fost consilier local în Brăila în perioada 2008-2012 și reales în mandatul 2012-2016. Înainte a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și este inginer de profesie. Este președintele Consiliului Județean din partea Partidului Social Democrat.

„DNA confirmă momentan această descindere aici, la Consiliul Județean Brăila, unde ne aflăm și noi, dar nu explică și pentru ce s-a ajuns aici. Nu ne-am fi dat seama dacă nu era forfota creată de jandarmi și de cei de la DNA. De altfel, nici nu avem acces în sediu”, a transmis corespondentul Antena 3 CNN, Gabi Vlad.