Grindeanu îl acuză pe Bolojan că blochează negocierile pentru noul Guvern. „Ține captiv USR, chiar este captiv”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-un interviu pentru Adevarul.ro, un blocaj total în negocierile pentru formarea noului Guvern și a exclus orice variantă de colaborare atât cu Ilie Bolojan, cât și cu AUR. După consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan, liderul social-democrat a reiterat că partidul nu va susține un guvern minoritar. În același timp, Grindeanu susține că PSD „pleacă cu prima șansă” la formarea unei majorități, având cel mai mare grup parlamentar, și avertizează că un guvern tehnocrat ar fi „o variantă mult mai slabă decât un guvern politic”, deși nu exclude acest scenariu.

„Noi am fost la președinte, la fel ca și celelalte partide. Președintele a dorit să afle constrângerile fiecărui partid, în special ale celor pro-occidentale din fosta coaliție, pentru a se degaja o soluție. Noi am spus condițiile și anume, în urma consultării interne și a votului, am retras sprijinul lui Bolojan, deci este exclusă o variantă cu Bolojan, iar a doua condiție este că nu facem majorități cu AUR.

Asta am spus și, evident, că nu susținem un guvern minoritar PNL, USR sau variații. Acestea sunt lucrurile pe care le-am spus. În rest, suntem dispuși la discuții. Noi am spus că nu facem majoritate cu AUR. A spus și domnul Președinte. Mă gândesc că nici ceilalți nu fac acest lucru. Pe calcul parlamentar, ca să ai majoritate, excluzând AUR, nu poți să ai majoritate decât cu PSD”, a spus Sorin Grindeanu, la Adevărul.

El susține că, prin demiterea lui Bolojan prin moțiune de cenzură, s-a oprit „un soi de guvernare dezastruoasă”, acuzând PNL că „ține captiv USR-ul”.

„Noi am oprit un soi de guvernare dezastruoasă, pe care nu o spune PSD-ul, ci toți indicatorii macroeconomici dați de INS săptămâna trecută și întăriți de Eurostat azi. Am spus asta la toate consultările: e bine să ai stabilitate cât timp îți aduce prosperitate.

Dacă drumul pe care merge este unul prost, trebuie să găsești o soluție pentru a schimba direcția. Despre asta este vorba. Cine nu vrea să găsească și se agață în continuare de funcții este un singur om: Bolojan. El ține captiv USR-ul, chiar este captiv. Întrebam niște reprezentanți dacă conștientizează că președintele lor nu mai este Fritz, ci Bolojan, și blochează în același timp găsirea unei soluții. Cât timp nu este el, nu trebuie să existe soluții. Mi se pare cel puțin forțată această poziție pe care o are Ilie Bolojan”, a mai spus președintele PSD.

Astfel, el acuză că, în lipsa unor soluții din partea celorlalte partide, „se face rapid un singur lucru pentru electoratul lor captiv: începi să înjuri PSD”.

„Eu vorbesc în numele PSD, ca președinte al partidului, în urma consultării interne cu colegii. În rest, ce face PNL sau USR este treaba lor. Sunt oameni în USR și PNL, începând cu Bolojan, care, în lipsa unor soluții — la Bolojan economice, la alții, să spunem, administrative — în lipsa unor astfel de soluții, se face rapid un singur lucru pentru electoratul lor captiv: începi să înjuri PSD, pentru că este un mesaj puternic în electoratul captiv și sigur nu dai greș. Dar asta nu îți dă de mâncare sau nu te face să trăiești mai bine.

Suntem obișnuiți, nu este nici primul și probabil nici ultimul care face treaba asta”, a adăugat Grindeanu.

Astfel, el subliniază că „Președintele României dă mandatul cuiva, care trebuie să vină cu o majoritate sau nu”.

„PSD a supraviețuit la toate aceste ziceri, pentru că oamenii au înțeles că asta nu ține loc de program de guvernare locală sau națională. Acesta este un slogan care este folosit când nu ai soluții și nu știi să guvernezi, iar Bolojan a dus România în gard. Mie îmi pare rău că nu am realizat mai repede în ce fundătură ne duce această politică economică a lui Bolojan și pentru asta îmi cer scuze românilor.

Președintele României dă mandatul cuiva, care trebuie să vină cu o majoritate sau nu. Dacă nu vine, își depune mandatul sau se vede prin votul Parlamentului. Președintele a enunțat câteva lucruri: nu dă mandat cuiva care vine și face majoritate în afară de partidele pro-occidentale, nu vrea anticipate și își dorește păstrarea unei majorități, nu guvern minoritar. Acestea sunt condițiile puse de președinte, conform Constituției, fiind cel care încredințează mandatul cuiva”, a mai spus el.

În plus, el spune că PSD „pleacă cu prima șansă”, pentru ca are cel mai mare grup parlamentar.

„Am avut o primă rundă de întâlniri, am spus ce aveam de spus. Eu sper într-o deblocare rapidă, astfel încât să găsim o soluție. PSD este partidul care are cel mai mare grup parlamentar, deci pleacă cu prima șansă. Asta înseamnă că poți sau nu poți să faci majoritate.

Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și chestiunilor noastre interne. Eu nu le spun că Fritz nu e bun și să schimbe șefii. 98% din colegii mei au spus să retragem sprijinul lui Bolojan. Eu știu că USR vrea să ne ducă la 2%, dar o să îi dezamăgim. Tot timpul există formule, în politică este mult gri, de prea puține ori este alb și negru, și atunci nuanțele dau tonul într-o proporție covârșitoare. Eu nu spun că nu se pot găsi nuanțe, eu spun că nu am dat lecții cum să se organizeze intern PNL sau USR, este treaba lor. Asta arată lipsă de decență”.

Guvern monocolor sau asumare PSD

Întrebat despre varianta unui Guvern monocolor, Grindeanu a răspuns că nu este exclusă, „dar nu e printre preferatele Președintelui”.

„Nu ține doar de PSD”, a subliniat el.

În plus, el a spus că PSD nu fuge de guvernare.

„Dacă voi fi în acea situație, eu am spus că PSD nu fuge de treaba asta, o să anunț ce este de făcut. Ceea ce preferă PSD este să refacem cât este posibil această coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta preferată de PSD. Facem tot ce putem.

Vor mai fi întâlniri și consultări. Eu sper ca, într-un final, Bolojan să iasă din campania electorală de alegeri prezidențiale. Acum două zile s-a împlinit un an de la turul doi, când a fost ales Nicușor Dan, deci mai avem patru ani. Știți cum este, politica nu este o cursă de 100 de metri, este maraton, nu câștigă cursa cel care aleargă cel mai repede pe 100 de metri. Eu i-aș recomanda să iasă puțin din priza asta, să facem guvernul, apoi după poate să facă ce vrea, să își continue campania”, a mai zis Grindeanu.

Guvern tehnocrat sau doar premier

Grindeanu subliniază că un guvern tehnocrat ar fi o variantă „mult mai slabă decât un guvern politic”:

„I-am spus președintelui că mi se pare o variantă mult mai slabă decât guvernul politic. Ultima dată am avut în 2015-2016 cu Cioloș și și-a dovedit capacitățile de gestionare și administrare a treburilor statului. Un guvern de tehnocrați are foarte multe minusuri, toți fug de răspundere, la primul hop mai greu toți vor arunca vina unul pe altul și atunci nu s-ar gestiona bine lucrurile. Nu este o variantă pe care să o excludem, dar nu este de dorit.

Nu votezi un guvern și îi spui: Te punem ministru și prim-ministru, dar în septembrie ești pa. Când votezi un guvern, îl votezi până la următoarele alegeri, în cazul nostru 2028. Nu îi spui guvernului: Te votăm, dar la sfârșitul anului pleci acasă”, a subliniat el.

Despre scenariul unui guvern politic cu premier tehnocrat, Grindeanu susține că „este o variantă mai bună decât cea anterioară”.

„Mi se pare mai bună decât varianta anterioară. Am discutat impersonal, nu s-au discutat nume. Noi dorim un prim-ministru care să fie un om de dialog. Dacă vrei guvern de coaliție, trebuie să discuți foarte mult cu toate partidele din coaliție, asta ar fi prima calitate. A doua, să fie ancorat în realitățile românești. Este foarte greu pentru cineva care ar veni cumva parașutat, fără să știe specificul politic din România. Poți fi tehnocrat, dar să știi arhitectura politică din România.

Ce știe doamna Velculescu despre politica din România și cât de ancorată este?”, a mai zis el.

PSD, „sac de box” și rezervor de voturi

El spune că PSD este și sac de box și rezervor de voturi.

„Să spui că PSD este de vină când ai intrat acum șase ani în procedura de deficit excesiv mi se pare o lipsă de răspundere. Când România a intrat în procedură a fost în pandemie, când PSD nu era la guvernare.

Am avut această poziție din partea lor, de sac de box, dar pe de altă parte PSD era și rezervor de voturi, când aveai nevoie de ceva trebuia să vină PSD să te voteze. De ce? Pentru că în mintea lui Bolojan a încolțit un proiect politic, care spune așa: eu trebuie să fac ceva pe dreapta și pe partea cealaltă trebuie să existe un pol suveranist, iar între cele două să nu mai conteze și tot timpul noi vom fi cei buni, pentru că acel pol suveranist nu va fi eligibil să facă ceva.

Dușmanul politic al lor nu a fost AUR, a fost PSD. Dacă ne uităm în urmă, în ultimul an, atacurile din dreapta nu au mers spre AUR, ci spre PSD. Cumva au lucrat pentru reducerea PSD-ului, pentru creșterea acelei părți suveraniste, astfel încât acest plan politic să prindă viață.

Faptul că noi am făcut această mișcare politică, cauzată de o realitate economică, a devoalat mai rapid acest plan al lui Ilie Bolojan”, a subliniat Grindeanu.

Relația cu AUR

Întrebat de relaţia cu AUR, specific cu Dan Dungaciu şi George Simion, el a explicat că nu „avem proiecte politice comune”.

„Cu domnul Dungaciu nu m-am întâlnit niciodată. Cu Simion m-am întâlnit în Parlament, dar nu avem proiecte politice împreună. Acum, a fost votată și de noi legea ONG-urilor, o să vină în Cameră. Eu, ca principiu, sunt pentru transparență. Am văzut că sunt reacții și contestări pentru proiect, am văzut că există și anumite experiențe europene mai mult sau mai puțin fericite, dar vă asigur de un lucru: voi asculta atent toate luările de vedere și, Camera Deputaților fiind cameră decizională, vom alege o soluție echilibrată.

Dar, ca principiu, cât se vrea transparență în toate domeniile, nu văd care ar fi problema. Sunt absolut de acord”, a subliniat Grindeanu.

„Nicușor Dan este o surpriză plăcută pentru mine”

Sorin Grindeanu, în încheiere, a spus că „Nicușor Dan este o surpriză plăcută pentru mine”.

„Eu am văzut niște lucruri enunțate de președinte în ultimele săptămâni ca și cadru general și nu cred că se va abate de la ce a spus. Dorește să se găsească o soluție și o majoritate clară din partide pro-occidentale care să continue lucrurile. Înainte de a fi președinte, m-am intersectat cu el de două-trei ori, eu fiind ministru al Transporturilor și el primar general. S-a schimbat foarte puțin.

Pentru mine, Nicușor Dan este o surpriză plăcută. Modul în care a gestionat lucrurile în acest an, modul de a încerca să găsească soluții, este o surpriză pentru mine”, a conchis el.

Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni s-a încheiat în blocaj total, fără nicio formulă de majoritate, Nicușor Dan anunțând noi runde de discuții.

Fiecare partid exclude varianta celuilalt: PSD îl refuză pe Bolojan, PNL nu mai guvernează cu PSD, USR respinge și tehnocrații, AUR cere mandat, iar Nicușor Dan ia în calcul un premier tehnocrat: numele vehiculat fiind Delia Velculescu de la FMI.