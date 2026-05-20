Tensiuni din cauza noii legi a salarizării: Sindicatele avertizează Guvernul că trebuie să înceapă de urgență „dezbaterile reale”

3 minute de citit Publicat la 14:37 20 Mai 2026 Modificat la 14:39 20 Mai 2026

Trei dintre cele mai mari confederații sindicale din România - CNS Cartel ALFA, CNSLR-Frăția și CSDR - cer Guvernului și Ministerului Muncii să înceapă de urgență negocierile privind noua lege a salarizării unitare, asumata prin PNRR. Sindicaliștii avertizează că termenul pentru adoptarea legii expiră în august, însă până acum nu există un proiect oficial făcut public și nici un calendar clar de consultări.

Într-un comunicat, organizațiile sindicale spun că lipsa dezbaterilor reale riscă să genereze noi tensiuni sociale și dezechilibre între categoriile profesionale din sectorul public.

Potrivit sindicatelor, până în acest moment nu au fost organizate discuții consistente nici la nivelul ministerelor de resort, nici la nivelul Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„În contextul actualului guvern interimar, considerăm cu atât mai important ca acest proces să nu fie tratat superficial, prin inițiative fragmentate sau modificări punctuale promovate în Parlament „bucată cu bucată”, fără o viziune coerentă și fără consultarea partenerilor sociali. Legea salarizării nu poate fi construită prin amendamente izolate și negocieri politice conjuncturale”, transmit confederațiile sindicale, care cer o reformă „predictibilă și echitabilă”, bazată pe principii clare și negociată transparent.

Solicitările sindicatelor

1. Organizarea urgentă, la nivelul fiecărui minister a negocierilor cu federațiile sindicale sectoriale;

2. Organizarea urgentă, la Ministerul Muncii, a unei dezbateri naționale privind noua lege a salarizării;

3. Prezentarea publică a stadiului elaborării proiectului și a calendarului de adoptare;

4. Respectarea principiului dialogului social și implicarea efectivă a confederațiilor sindicale și federațiilor sindicale reprezentative;

5. Renunțarea la practica inițiativelor parlamentare fragmentate care modifică punctual salarizarea unor categorii profesionale, fără o abordare unitară;

6. Construirea unei legi gândite pe termen lung, pe baza muncii și consultărilor realizate în ultimii doi ani și jumătate împreună cu partenerii sociali.

„Atragem atenția că lipsa unei dezbateri reale și întârzierea reformei salarizării riscă să genereze noi dezechilibre între categoriile profesionale din sectorul public, tensiuni sociale și pierderea credibilității angajamentelor asumate de România prin PNRR. Reafirmăm că reforma salarizării trebuie să fie rezultatul unui dialog social autentic, nu al unor decizii luate netransparent sau în grabă”, mai transmis sindicatele.

Noua lege a salarizării: Ce se întâmplă cu sporurile bugetarilor

Noua lege a salarizării bugetare trebuie adoptată până la finalul lunii august, altfel România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ministerul Finanțelor a aprobat majorarea anvelopei salariale cu 7,5 miliarde de lei, până la 173,5 miliarde de lei, sumă care ar permite creșteri pentru aproximativ jumătate dintre salariile actuale din sectorul public.

Noua lege a salarizarii elimină sporul pentru condiții vătămătoare, în prezent 300 lei brut, elimină sporul de cifru și indemnizația de hrană. Păstrează, însă sporul de 40% pentru proiecte europene și stabilește că acest spor poate să fie primit în continuare de primari, viceprimari, președinți de CJ și vicepreședinți. Sindicatele din educație și sănătate sunt nemulțumite de noile grile de salarizare. În cazul profesorilor, acest prim draft din legea salarizării propune ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3, pe o scară de la 1 la 8. În sistemul sanitar, noua lege prevede ca sporul pentru condiţii deosebit de periculoase scade de la 85% la 40%.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii Legi a salarizării unitare. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Însă, în cel mai rău scenariu, vor exista categorii de angajați din sectorul public care vor trebui să aștepte până la următoarea indexare. De asemenea, Pîslaru a declarat că în unele cazuri salariile vor stagna.

Ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist, astfel încât să ai în toată salarizarea publică o ierarhie care pleacă de la preşedinte şi pe partea de jos este la salariile de debutanţilor”, a explicat ministrul.

Oficialul a adăugat că „pe partea de sporuri discuția este să fie de maxim 20% din salariu”, a spus Pîslaru.

România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR

Legea salarizării unitare reglementează modul în care sunt plătiți toți angajații din sistemul public - de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari.

România are o astfel de lege încă din 2017, dar aplicarea ei integrală a fost amânată în mod repetat, prin înghețări și calendare de creșteri eșalonate, ceea ce a menținut discrepanțe mari între categorii profesionale din același sistem.

Noua formă a legii, cerută explicit de Comisia Europeană ca jalon în PNRR, ar trebui să corecteze aceste dezechilibre și să stabilească o grilă salarială coerentă și predictibilă pe termen lung.

Fără adoptarea ei, România riscă să piardă accesul la tranșe din fondurile europene de redresare.