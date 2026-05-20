E-factura nu mai e obligatorie pentru cei cu drepturi de autor și agricultori. Legea merge la Nicușor Dan, pentru promulgare

1 minut de citit Publicat la 12:41 20 Mai 2026 Modificat la 12:41 20 Mai 2026

Amendamentul modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura.

Persoanele fizice care câștigă venituri din drepturi de autor și din activități agricole nu mai sunt obligate să utilizeze e-factura. Amendamentul a fost votat, miercuri, de Camera Deputaților, care este for decizional. Proiectul de lege va trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, amendamentul care elimină e-factura pentru persoanele fizice care câștigă venituri din drepturi de autor și din activități agricole:

„La articolul 101, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care nu se identifică în relaţia cu furnizorul/prestatorul prin niciun cod de identificare fiscală sau optează să se identifice prin codul numeric personal se consideră efectuate în relaţia B2C, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opțional.

Dacă beneficiarul, persoană fizică, nu se identifică prin niciun cod de identificare fiscală, facturile se emit utilizând un cod format din 13 cifre de zero în locul codului de identificare fiscală al beneficiarului.

(4) Furnizorii/Prestatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care beneficiarii sunt înscrişi în Registrul RO e-Factura opțional”

Amendamentul modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura.

Astfel, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând ca aceasta să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

În contextul digitalizării fiscale accelerate în România, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu pentru tot mai multe categorii de contribuabili. Inițial, ar fi trebuit să se aplice și persoanelor fizice care câștigă venituri din DDA sau activități agricole, dar ministrul Finanțelor a anunțat că această prevedere va fi anulată, ceea ce s-a și întâmplat astăzi în Parlament.

„Ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a spus Alexandru Nazare.