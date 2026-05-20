Tribunalul Sibiu a ridicat sechestrul de pe averea lui Horațiu Potra. Decizia este definitivă

1 minut de citit Publicat la 13:09 20 Mai 2026 Modificat la 13:09 20 Mai 2026

Horațiu Potra este acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024. Foto: Agerpres

Tribunalul Sibiu a aprobat, miercuri, contestația mercenarului Horațiu Potra, judecat pentru tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, privind sechestrul pus asupra bunurilor sale. Pe lângă contestația lui Potra, și contestațiilor altor trei persoane au fost aprobate.

Horațiu Potra a scăpat de sechestrul pus pe 8 august 2025, după ce Tribunalul Sibiu a decis ridicarea acestuia. Sechestrul a fost ridicat și pentru alte trei persoane: Daniel Simion Potra, Dionisie Moldovan și Ana Maria Nedelcu.

Atfel, Tribunalul „desființează dispoziţiile de instituire şi de menţinere a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor menţionate în acestea”.

Pe 5 martie, Horațiu Potra a scapat de statutul de deținut periculos. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță, după ce a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar.

Horațiu Potra este acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024. După ce a leșinat în sala de judecată, Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat ca restul persoanelor aflate în arest preventiv.

În februarie 2025, Parchetul afirma că planul de destabilizare a României, prin inițierea de acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Horațiu Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.