Emil Gânj, care și-a ucis iubita și apoi a incendiat-o, a fost condamnat la închisoare pe viață. El nu a fost găsit încă

1 minut de citit Publicat la 14:01 19 Mai 2026 Modificat la 14:04 19 Mai 2026

Emil Gânj, bărbatul suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, a decis marți Tribunalul Mureș.

Decizia poate fi contestată.

Potrivit deciziei instanței din Mureș, pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis mai multe drepturi civile și apropierea sau comunicarea cu familia victimei și să se afle în comuna Miheșu de Câmpie, unde a avut loc fapta.

Instanța l-a obligat pe Emil Gânj la plata a 510.000 euro daune morale către membrii familiei victimei și a instituit sechestru și poprire asupra bunurilor sale pentru recuperarea prejudiciului.

De asemenea, judectorii aua menținut starea de recidivă și revocarea unei liberări condiționate anterioare și au dispus prelevarea de probe ADN.

Anda Gyurca avea 23 de ani. A fost ucisă şi incendiată în casă pe 8 iulie 2025. Principalul suspect este fostul iubit, Emil Gânj, care o răpise şi îi incendiase casa şi în primăvară. A reuşit să ajungă la ea de două ori, deşi bărbatul avea pe numele său un mandat de arestare în lipsă, emis în primăvara lui 2024.

Antena 3 CNN a dezvăluit în exclusivitate că mandatul de arestare emis pe numele lui Emil Gânj nu a fost implementat în sistem. Ulterior, IPJ Mureş a emis un comunicat de presă în care a recunoscut faptul că mandatul lui Emil Gânj, emis de către Judecătoria Luduş, în februarie 2024, nu a fost implementat în sistem.

Mai mulți polițiști sunt cercetați prealabil în cazul crimei din Mureș. Bărbatul nu a fost încă găsit.

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, preciza că ”managementul IPJ Mureş nu a exercitat supravegherea necesară în gestionarea unui caz cu potenţial major de escaladare”, iar conducerea Poliţiei Judeţene putea afla de mandatul de arestare emis pe numele lui Gânj la data de 23 februarie 2024, în cadrul analizelor semestriale care trebuiau făcute.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a mai făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. Bărbatul a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, acum fiind suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.