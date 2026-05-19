Două site-uri neautorizate vând roviniete mai scumpe cu 30%, avertizează CNAIR. Foto: Getty Images

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat în mediul online alte două portaluri care nu sunt autorizate pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta).

Potrivit unui comunicat al CNAIR, este vorba despre portalurile web www.rovinietadigitala.ro şi www.tollvignettes.com, ce aparţin Roadwise Group B.V. (Ţările de Jos).



Reprezentanţii companiei de drumuri atrag atenţia că, la achiziţia unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii plătesc, pe lângă preţul rovinietei reglementat de legislaţia în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume 'taxă de înregistrare'.



Prin comparaţie, pentru o rovinietă achiziţionată prin portalurile web autorizate de CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislaţia în vigoare, în timp ce pentru achiziţia aceleiaşi roviniete de pe aceste portaluri utilizatorul achită 330 de lei



"În raport cu situaţia prezentată, aducem la cunoştinţă utilizatorilor că CNAIR nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea şi achiziţia de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR. Rugăm utilizatorii să achiziţioneze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizaţi, ale căror puncte de distribuţie/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiţionată de plata unor taxe/tarife suplimentare faţă de cele reglementate de legislaţia în vigoare în România", transmite CNAIR.