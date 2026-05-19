Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Incidentul șocant investigat timp de 2 ani

3 minute de citit Publicat la 12:54 19 Mai 2026 Modificat la 12:57 19 Mai 2026

Jonathan Andic, fiul fondatorului brandului de îmcrăcăminte Mango, Isak Andic, a fost arestat sub suspiciunea de omor, la doi ani după ce tatăl lui a murit în timpul unei drumeții.

Jonathan Andic, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat marți, fiind suspectat de omor, și urmează să compară ulterior în fața instanței, potrivit The Independent.

Tatăl lui, în vârstă de 71 de ani, a murit după ce a căzut peste 100 de metri în timpul unei drumeții alături de membri ai familiei sale, în peșterile Montserrat de lângă Barcelona, în decembrie 2024.

Un purtător de cuvânt al Mossos d'Esquadra, poliția regională catalană, a declarat: „Pot confirma reținerea lui Jonathan Andic sub suspiciunea de omor asupra tatălui său, Isak Andic”.

Andic urmează să apară în fața tribunalului din Martorell, un oraș de lângă Barcelona, unde va fi audiat de un judecător.

Jonathan Andic FOTO: Profimedia Images

Presa spaniolă relata la momentul respectiv că Andic a căzut într-o râpă și a murit în timp ce făcea drumeții într-o zonă care face parte din masivul Montserrat.

Omul de afaceri se afla împreună cu Jonathan în momentul producerii accidentului. A fost declanșată o amplă operațiune de urgență, cu elicoptere și echipe de căutare și salvare, însă Andic a suferit multiple răni și a fost declarat decedat la fața locului.

Marți, familia Andic a emis un comunicat în care preciza: „Jonathan Andic se prezintă în fața instanței în legătură cu accidentul produs la 14 decembrie 2024.

În acest moment nu putem adăuga mai multe informații deoarece asupra cazului a fost impus un ordin de confidențialitate. Colaborarea noastră a fost și va rămâne totală”.

Considerat un rival al fondatorului Zara, Amancio Ortega, Andic, om de afaceri născut în Turcia, a fondat Mango împreună cu fratele său, Nahman, la Barcelona, în 1984.

Lanțul operează acum aproape 3.000 de magazine în 120 de țări. La momentul morții sale, el era președinte neexecutiv al brandului de modă și avea o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

El a crescut notorietatea brandului invitând modele precum Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell și Kendall Jenner să participe la colecțiile sale.

Printre prietenii săi apropiați se număra și regina Letizia a Spamiei, care i-a adus un omagiu omului de afaceri după moartea acestuia.

Jonathan Andic a negat întotdeauna orice responsabilitate pentru moartea tatălui său și a susținut că acesta a suferit o cădere accidentală în timp ce făceau împreună drumeții într-o zonă turistică populară.

Ancheta inițială privind moartea fondatorului Mango a fost închisă în ianuarie 2025, după ce un judecător a declarat că nu existau dovezi privind vreo faptă ilegală.

Totuși, cazul a fost redeschis ulterior, iar poliția a examinat telefoanele mobile ale lui Jonathan Andic și ale surorilor sale, Judith și Sarah Andic.

Anul trecut, familia Andic a declarat că are încredere în nevinovăția lui Jonathan, după ce mai multe publicații locale au relatat că acesta era investigat.

Familia a transmis într-un comunicat că „va continua să coopereze, așa cum a făcut și până acum, cu autoritățile competente. În plus, are încredere că acest proces se va încheia cât mai curând posibil și că va demonstra nevinovăția lui Jonathan Andic”.

Jonathan Andic a fost numit vicepreședinte al consiliului de administrație al companiei private după moartea tatălui său și președinte al holdingului MNG.

Surorile sale, Judith și Sarah, au fost numite vicepreședinte ale MNG.

Directorul executiv, Toni Ruiz, a devenit de asemenea președinte al consiliului de administrație după moartea lui Andic.

După moartea lui Andic, Ruiz a declarat: „Plecarea sa lasă un gol imens, dar fiecare dintre noi este, într-un fel, moștenirea lui și dovada realizărilor sale.

Depinde de noi — iar acesta este cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce lui Isak și pe care îl vom îndeplini — să ne asigurăm că Mango continuă să fie proiectul la care Isak a aspirat și de care am fi mândri”.