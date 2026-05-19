Ebola s-ar putea răspândi mai repede decât se credea inițial. Numărul real al cazurilor e mult mai mare decât cel raportat

Publicat la 13:16 19 Mai 2026 Modificat la 13:16 19 Mai 2026

Focarul de Ebola care a provocat moartea a cel puțin 131 de persoane în Republica Democrată Congo s-ar putea răspândi mai rapid decât s-a crezut inițial, a avertizat un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății.

Dr. Anne Ancia a declarat pentru BBC că, cu cât se investighează mai mult, cu atât devine mai clar că virusul s-a răspândit și în alte zone.

Oficialii au transmis că, până marți, în RD Congo existau peste 513 cazuri suspecte, în timp ce o persoană a murit în Uganda vecină.

Însă un model realizat de MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, cu sediul la Londra, și publicat luni, sugerează că există o subraportare „substanțială” a cazurilor și că nu poate fi exclus ca numărul real al îmbolnăvirilor să fi depășit deja 1.000.

Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a declarat săptămâna trecută focarul drept urgență internațională, a spus că este „profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”.

Există temeri că focarul ar fi putut evolua timp de mai multe săptămâni înainte să fie detectat pentru prima dată, pe 24 aprilie.

Nu există un vaccin pentru tulpina virusului Ebola care provoacă această creștere a cazurilor, însă OMS evaluează dacă alte medicamente ar putea oferi protecție.

Vorbind la emisiunea Newsday a BBC World Service, Ancia a spus că provincia Ituri din RD Congo, epicentrul focarului, este „o zonă foarte nesigură, cu multă mișcare a populației”, ceea ce îngreunează investigațiile agenției și eforturile de control al bolii.

Ea a continuat: „Cu cât investigăm mai mult acest focar, cu atât ne dăm seama că s-a răspândit deja, cel puțin într-o anumită măsură, peste graniță și și în alte provincii”.

Focarul s-a extins în provincia Kivu de Sud, unde populația este afectată de mulți ani de o criză umanitară, a adăugat ea.

A fost raportat, de asemenea, un caz în Goma, cel mai mare oraș din estul RD Congo, care are aproximativ 850.000 de locuitori și se află sub controlul rebelilor sprijiniți de Rwanda.

Nivelul ridicat de insecuritate din mai multe provincii face ca oamenii să se deplaseze frecvent, ceea ce crește riscul de răspândire a virusului.

Mai multe țări africane iau măsuri de precauție, prin înăsprirea controalelor la frontieră și pregătirea unităților medicale. Rwanda vecină și-a închis, de asemenea, granițele cu RD Congo.

Un cetățean american, despre care se crede că este medicul Peter Stafford, membru al unui grup misionar, este evacuat din RD Congo după ce a dezvoltat simptome în weekend. Ministerul german al Sănătății a declarat pentru BBC că un cetățean american este transportat în Germania pentru tratament. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, CDC, a transmis că lucrează la evacuarea a cel puțin alți șase americani care au fost expuși virusului.

Ebola este provocată de un virus și produce inițial simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri de cap și oboseală. Tulpina Bundibugyo, care stă la baza acestor cazuri, este rară și a provocat anterior doar două focare, în care au murit aproximativ o treime dintre persoanele infectate.

Între 2014 și 2016, peste 28.600 de persoane au fost infectate cu Ebola în Africa de Vest, în cel mai mare focar al virusului de la descoperirea sa, în 1976. Acel focar a fost provocat de tulpina Zaire, pentru care există un vaccin aprobat. Boala s-a răspândit atunci în mai multe țări din Africa de Vest și din afara regiunii, inclusiv în Guineea, Sierra Leone, SUA, Regatul Unit și Italia, provocând moartea a 11.325 de persoane.