Mormântul monumental al lui Alexandru cel Mare a fost dezvăluit pentru prima dată: „Unic și magnific”

2 minute de citit Publicat la 09:36 19 Mai 2026 Modificat la 09:38 19 Mai 2026

Mormântul monumental al lui Alexandru cel Mare a fost dezvăluit pentru prima dată. Foto: Facebook/Ministerul grec al Culturii

Autoritățile din Grecia au prezentat pentru prima dată interiorul unui uriaș mormânt antic care ar putea avea legătură cu Alexandru cel Mare, în timp ce arheologii continuă lucrările de excavare și restaurare. Ministerul grec al Culturii a anunțat descoperirea într-un comunicat, scrie New York Post.

Săpăturile au loc la Mormântul Kasta din Amfipolis, ruinele unui vechi oraș macedonean din nordul Greciei, aflat la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Salonic.

Oficialii greci spun că lucrările de restaurare au scos la iveală pentru prima dată întreaga incintă a monumentului, dezvăluind dimensiunea impresionantă a construcției antice macedonene.

Incinta, construită în secolul al IV-lea î.Hr., are o circumferință de aproximativ 500 de metri și înconjoară un tumul funerar care se întinde pe mai mult de 20 de acri, potrivit Cover Media.

Fotografiile publicate de Ministerul Culturii arată coridoare placate cu marmură, elemente arhitecturale elaborate și detalii sculpturale fine, care sugerează că monumentul a fost ridicat pentru un membru al elitei macedonene.

Ce au descoperit arheologii în mormântul Kasta

Autoritățile au îndepărtat vechile structuri metalice de susținere pentru ca interiorul monumentului să poată fi văzut complet. Planurile de restaurare includ și reinstalarea monumentalei uși duble din marmură specifică stilului macedonean, precum și refacerea unor părți ale sculpturilor cu sfincși care păzeau intrarea în mormânt.

„Mormântul Kasta este un monument macedonean unic și magnific, care, prin finalizarea lucrărilor de restaurare a geometriei sale și prin dezvăluirea completă a incintei, își evidențiază acum clar importanța istorică și valoarea”, a declarat ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni.

Potrivit site-ului Ministerului Culturii, Amfipolis este „asociat cu figuri importante ale Regatului Macedoniei, precum cei trei generali ai lui Alexandru cel Mare - Nearhos, Hefaistion și Laomedon - care au locuit în oraș”.

După moartea lui Alexandru, garnizoana orașului i-a rămas fidelă mamei sale, Olimpia, și a acceptat să predea orașul lui Cassandru, unul dintre succesorii lui Alexandru, doar la ordinul acesteia.

Site-ul ministerului mai menționează că „Cassandru i-a întemnițat la Amfipolis pe Roxana, soția lui Alexandru, și pe fiul lor, Alexandru al IV-lea, și a ordonat uciderea lor”.

De ce este important mormântul asociat cu Alexandru cel Mare

Alexandru cel Mare, care a trăit între anii 356 î.Hr. și 323 î.Hr., este cunoscut pentru faptul că a creat vastul Imperiu Macedonean, întins pe teritorii din Europa, Asia și Africa, încă din tinerețe.

El a învins Imperiul Persan - cea mai mare superputere a lumii antice la acel moment - înainte să moară la doar 32 de ani, în circumstanțe misterioase, fără să fi pierdut vreodată o bătălie.

Încă din 2014, cercetătorii spuneau că Mormântul Kasta ar fi fost „construit pentru cineva foarte apropiat de Alexandru cel Mare”, precum mama sa, una dintre soțiile sale sau unul dintre prietenii săi apropiați, potrivit National Geographic.

Aceasta nu este singura descoperire arheologică recentă legată de celebrul conducător macedonean.

La începutul anului 2026, Fox News Digital a discutat cu un arheolog care a contribuit la localizarea unui oraș pierdut fondat de Alexandru cel Mare după secole de obscuritate.

Orașul, numit Alexandria de pe Tigru, se află în apropierea Golfului Persic, în sudul Irakului, și a fost fondat în secolul al IV-lea î.Hr.