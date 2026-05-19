Rusia l-a predat pe Vasile Rodideal, unul dintre cei mai căutați infractori români. El a stat în Moscova cu o identate falsă

2 minute de citit Publicat la 10:07 19 Mai 2026 Modificat la 10:14 19 Mai 2026

FOTO: Poliția Română

Vasile Rodideal, un temut infractor din Iași, aflat pe lista Most Wanted a Interpolului după ce a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte grave comise în România, a fost adus în țară, luni, din Rusia.

Vasile Rodideal a fost adus în țară, luni, din Rusia, el fiind condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituire și susținere a unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere fără drept de muniție pentru arme de războiu, instigare la deținere și punere în circulație de bancnote false, informează Poliția Română.



Potrivit sursei citate, este vorba de 'un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova', având cetățenie română și domiciliul în Iași, numele său fiind Vasile Rodideal.

'Acesta a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținerea fără drept de muniție destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de omor calificat, instigare la săvârșirea infracțiunii de deținere a unei bancnote false în vederea punerii în circulație, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiții de suspendare temporară a dreptului de a conduce', precizează informarea Poliției Române.



Persoana a fost extrădată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a organelor judiciare cu autoritățile din mai multe state.

Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenție, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, mai arată sursa citată.

Cine e Vasile Rodideal

Vasile Rodideal a fost prins în Rusia după mai bine de 15 ani de la fuga sa din România.

Potrivit publicației Vocea Basarabiei, Rodideal a reușit ani la rând să se ascundă folosind o identitate falsă. În 2018, el ar fi obținut în Rusia un nou act de identitate, pe numele Vasili Ivanovici Kravțov și a putut astfel să evite autoritățile și să își continue activitățile până la momentul arestării.

Vasile Rodideal a fugit din România în 2009, în timp ce era judecat în mai multe dosare penale și avea interdicție de a părăsi țara.

După dispariția sa, autoritățile române au emis un mandat de arestare în lipsă, iar acesta a fost dat în urmărire internațională. Interpol l-a inclus pe lista persoanelor urmărite, fiind considerat unul dintre cei mai periculoși infractori români.

De-a lungul anilor, au existat mai multe informații potrivit cărora Rodideal s-ar fi ascuns în state din fosta Uniune Sovietică, inclusiv în Ucraina, Republica Moldova și Rusia.

Rodideal era considerat un personaj important în lumea interlopă din Iași și un lider al crimei organizate. El a fost condamnat pentru mai multe fapte grave, printre care constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere ilegală de muniție destinată armelor de război, instigare la deținerea unei bancnote false și conducerea unui autoturism cu permisul suspendat.

Cea mai gravă acuzație din dosarul său este legată de tentativa de asasinare a interlopului ieșean Tiberiu Cristodorescu, fost partener de afaceri al lui Rodideal. În 2005, după deteriorarea relațiilor dintre cei doi, Rodideal ar fi pus la cale uciderea fostului asociat.