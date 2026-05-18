Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură

1 minut de citit Publicat la 17:41 18 Mai 2026 Modificat la 17:47 18 Mai 2026

Un șofer belgian a fost nevoit să aștepte mai bine de opt ani pentru ca autoritățile să recunoască faptul că o amendă de circulație complet absurdă a fost provocată de o eroare tehnică.

Totul a început după ce bărbatul a primit un proces-verbal în care se consemna că ar fi circulat cu Opelul lui Astra cu nu mai puțin de 696 km la oră într-o localitate aflată în apropierea graniței cu Franța. Pentru presupusa încălcare a legii, autoritățile i-au aplicat o amendă de 6.597 de euro, relatează racing.nl.

Incidentul a avut loc în zona localității Quiévrain, din regiunea valonă a Belgiei, unde aparatul radar a indicat că mașina ar fi traversat o zonă cu limită de 50 km/ oră cu o viteză demnă mai degrabă de un avion cu reacție decât de un autoturism de familie.

Încă de la început, cazul a stârnit reacții de revoltă. Un Opel Astra standard are, potrivit specificațiilor tehnice, o viteză maximă de aproximativ 200–235 km/h. Chiar și cele mai performante hypercaruri din lume, produse de mărci precum Bugatti, ating cu dificultate viteze de 500 km/ oră.

Practic, viteza indicată de radar - aproape 700 km/h - este imposibil de atins pentru o mașină obișnuită.

Șoferul a contestat imediat amenda, susținând că măsurătoarea nu putea fi reală și invocând limitele tehnice evidente ale vehiculului său. Cu toate acestea, procedura administrativă s-a prelungit ani la rând.

În cele din urmă, autoritățile belgiene au admis că aparatul radar a înregistrat eronat viteza din cauza unei probleme tehnice. Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, în sistem s-a introdus accidental o cifră suplimentară, ceea ce a dus la afișarea unei viteze complet aberante.

În realitate, automobilistul circula cu aproximativ 70 km/ oră într-o zonă unde limita legală era de 50 km/h. Cu alte cuvinte, exista într-adevăr o depășire de viteză, însă una minoră, de doar 20 km/ oră.

Astfel, ceea ce părea inițial un scenariu desprins dintr-un film SF s-a transformat într-o simplă contravenție rutieră. Amenda inițială, de peste 6.500 de euro, a fost anulată, urmând ca șoferul să primească o sancțiune recalculată pentru abaterea reală.

Nu se știe deocamdată dacă autoritățile belgiene și-au cerut scuze pentru eroarea uriașă și pentru anii în care cazul a rămas blocat în birocrație.