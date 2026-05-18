O dronă care s-a prăbuşit în Lituania era încărcată cu explozibil. Anunţul poliţiei despre originea aparatului de zbor fără pilot

1 minut de citit Publicat la 18:00 18 Mai 2026 Modificat la 18:00 18 Mai 2026

Silueta unei drone militare de tip UAV, dar fără marcaje vizibile, la apus. Sursa foto: Getty Images

O dronă prăbuşită în nord-estul Lituaniei în weekend era încărcată cu explozibili, au declarat luni autorităţile, relatează dpa, conform Agerpres. Aparatul de zbor fără pilot a fost neutralizat într-o explozie controlată în cursul acestei după-amiezi, iar poliţia a declarat că există suspiciuni că drona ar proveni din Ucraina, transmite publicaţia lrt.lt.

Drona căzută a fost dezactivată acolo unde a fost găsită, pe un câmp din districtul Utena, la aproximativ 100 de kilometri nord de Vilnius şi în apropierea graniţei cu Letonia şi Belarus, un aliat al Rusiei, conform presei lituaniene.

Nimeni nu a fost rănit în incident, care a fost raportat de localnici.

Momentul precis la care drona a intrat în spaţiul aerian lituanian şi ruta sa rămân neclare, şi nu au fost furnizate informaţii cu privire la originea sa. Autorităţile au indicat că ar fi putut fi lansată de forţele ucrainene care vizau nord-vestul Rusiei.

Prim-ministrul Inga Ruginiene a convocat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate al ţării pentru miercuri. Ea a spus că nu există nicio ameninţare imediată la adresa populaţiei. Dar a postat pe Facebook că ultimele incidente care implică drone şi încălcări ale spaţiului aerian prezintă o provocare de securitate tot mai mare.

Dronele ucrainene care vizau ţinte ruseşti au pătruns în mod repetat în republicile baltice, posibil după bruierea electronică de către forţele ruseşti.