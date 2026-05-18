Sorin Grindeanu face „apel” la Bolojan să se întoarcă la discuții: Putem negocia cu el, dar nu mai poate fi prim-ministru

Alessandra Stoicescu: Formați un guvern PSD 100%, cu susținere în Parlament de la cei cu care ați semnat moțiunea, în afară de AUR?

Sorin Grindeanu: Eu cred că la următoarea întâlnire, domnul președinte, strângând azi propunerile din partea PSD-ului și celorlalte partide, cred că va veni cu o propunere și o să vedem dacă putem face parte. N-a spus nimic astăzi.

Nu pot să vă spun decât că toate variantele, mai puțin AUR.

Alessandra Stoicescu: Cu AUR la guvernare?

Sorin Grindeanu: Nu. Am spus acest lucru.