Sorin Grindeanu face „apel” la Bolojan să se întoarcă la discuții: Putem negocia cu el, dar nu mai poate fi prim-ministru

Grindeanu spune că nu susține un guvern cu AURPublicat acum 9 minute
Alessandra Stoicescu: Formați un guvern PSD 100%, cu susținere în Parlament de la cei cu care ați semnat moțiunea, în afară de AUR?
Sorin Grindeanu: Eu cred că la următoarea întâlnire, domnul președinte, strângând azi propunerile din partea PSD-ului și celorlalte partide, cred că va veni cu o propunere și o să vedem dacă putem face parte. N-a spus nimic astăzi.
Nu pot să vă spun decât că toate variantele, mai puțin AUR.
Alessandra Stoicescu: Cu AUR la guvernare?
Sorin Grindeanu: Nu. Am spus acest lucru.
Grindeanu: Bihorul e unul dintre județele care a primit cei mai mulți bani de la bugetPublicat acum 19 minute
Grindeanu: Cred că Bihorul e unul dintre județele care a primit cei mai mulți bani de la buget. Să vii după și să vorbești despre banii pe care îi cer anumiți președinți de județe, mi se pare o ipocrizie.
Zeci de milioane de euro s-au băgat în aeroportul din Oradea. Nu se justifică economic. E o ipocrizie.
Grindeanu: Bolojan să iasă din campania electoralăPublicat acum 23 minute
Grindeanu: Noi ne aliniem cu ce a spus președintele. Aș face apel la Ilie Bolojan să iasă din campania electorală, că nu avem alegeri săptămâna viitoare. Când ești impotent politic, n-ai niciun plan, spui că te lupți cu PSD.
Grindeanu nu crede în rezultatele sondajului INSCOPPublicat acum 26 minute
Sorin Grindeanu mai spune că el nu crede în rezultatele sondajului realizat de INSCOP, care a apărut în ziua consultărilor cu partidele.
Grindeanu: Ilie Bolojan se află în campanie prezidențialăPublicat acum 29 minute
Grindeanu: Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială, Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea suntemîn acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează alegerile din 2030. Și anul trecut l-a interesat, a încercat până în ultimul moment să fie candidat la alegerile prezidențiale.
„Trebuie să fie două blocuri mari în România, unul progresist și unul suveranist”Publicat acum 33 minute
Grindeanu: Domnul Ilie Bolojan e adeptul următoarei filozofii politice: trebuie să fie două blocuri mari în România, unul de tip progresist, de aceea aduce PNL-ul spre USR, și altul de tip suveranist. Iar PSD și celelalte partide de la centru, centru stânga, centru dreapta, trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât, în contrapondere, să fie eligibil tot timpul acest pol progresist. Este un calcul politic, din prima zi în care am intrat în coaliție.
Grindeanu: Îmi reproșez că nu am acționat mai repedePublicat acum 37 minute
Grindeanu: Îmi reproșez că nu am acționat mai repede, că nu am prevăzut direcția în care România merge.
Grindeanu: Toate lucrurile sunt blocate de Ilie BolojanPublicat acum 38 minute
Cum a decurs discuția de la Cotroceni? V-a cerut să vă asumați funcția de premier?
Sorin Grindeanu: Nu în acești parametri a decurs discuția. Președintele a vrut să afle care sunt liniile roșii. Nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan.În acest moment, Ilie Bolojan e un fel dezombie politic, care se plimbă și se agață de această funcție.
A doua linie roșie ar fi cea că nu vor susține un guvern minoritar PNL-USR.
În acest moment, toate lucrurile sunt blocate de Ilie Bolojan.
Ce s-a întâmplat azi la CotroceniPublicat acum 1 ora si 2 minute
Sorin Grindeanu, președintele PSD, este în direct la Observator, în emisiunea prezentată de Alessandra Stoicescu. Liderul social-democrat vine direct după consultările de la Cotroceni, în care a fost primul lider politic primit de Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 18 mai, prima rundă oficială de consultări cu toate formațiunile parlamentare, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Partidele au intrat la discuții în ordinea ponderii din Parlament: PSD (ora 9:00), AUR (10:00), PNL (11:00), USR (12:00), UDMR (13:00), minoritățile naționale (14:00), SOS (15:00), POT (16:00).
Consultările s-au încheiat fără niciun rezultat concret. Potrivit surselor Antena 3 CNN, consilierii președintelui au ridicat cu fiecare delegație întrebarea dacă ar accepta un premier tehnocrat sau un guvern integral de tehnocrați.
Concluzia zilei: blocaj total. Niciun partid nu poate strânge singur o majoritate parlamentară, iar pozițiile sunt ireconciliabile la această oră.
Ce au spus partidele
PSD – Sorin Grindeanu: „Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Excludem orice alianță în afara partidelor pro-occidentale." PSD preferă un premier politic și, „dacă e nevoie", social-democrații își pot asuma funcția de premier. Ar fi un guvern monocolor PSD, minoritar. PSD nu este de acord cu varianta Delia Velculescu de la FMI – acceptă un tehnocrat doar dacă e agreat de social-democrați. Consultările PSD au durat aproximativ 35 de minute.
AUR – George Simion: A cerut mandat pentru formarea guvernării. „Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi.” AUR rămâne pe varianta alegerilor anticipate dacă nu găsește majoritate.
PNL — Ilie Bolojan: „PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD. Nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi PSD. Dacă PSD e la guvernare, PNL va fi în opoziție.” Bolojan a acuzat coalițiile mari că „doar au administrat, fără să facă reforme” și a apărat bilanțul propriei guvernări. Din delegația PNL a lipsit Nicoleta Pauliuc, una dintre contestatarele premierului în partid – Bolojan a fost cel care a decis absența ei, potrivit surselor Antena 3 CNN.
USR – Dominic Fritz: USR nu susține nici un guvern tehnocrat, nici unul cu PSD. „Soluția nu poate fi decât una politică. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat, care ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică.” Dacă PSD găsește majoritate, USR trece în opoziție.
UDMR – Kelemen Hunor: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, dar „nu în spatele unui guvern susținut de AUR.” Nu a avansat o propunere de premier. „Văd o majoritate la a doua încercare. La prima încercare s-ar putea să nu existe.”
Minoritățile – Varujan Pambuccian: Vede reconstrucția coaliției obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. „Nu e bine să ne grăbim.”
SOS – Diana Șoșoacă: I-a cerut lui Nicușor Dan demisia și i-a făcut cadou Constituția României.
POT – Anamaria Gavrilă: „Vom susține orice formulă pro-occidentală.”
Mesajul lui Nicușor Dan, după consultări: „Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun.”
Varianta-surpriză a Cotroceniului: Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan ia în calcul să propună un premier tehnocrat – numele vehiculat este Delia Velculescu, director adjunct la FMI, fost șef al misiunii FMI în Grecia în perioada marii crize economice. Presa cipriotă o numea „încântătoarea Delia” și „cea mai dură dintre membrii delegației.” PSD a respins deja acest nume.