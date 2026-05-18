Kelemen Hunor: I-am spus Președintelui că văd o majoritate după prima încercare. La prima încercare nu poate fi refăcută Coaliția

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni, că vede o majoritate „după prima încercare”, deoarece „Coaliția nu poate fi refăcută” la prima încercare. „Dacă e să o luăm pas cu pas, primul pas e o primă nominalizare”, a subliniat el.

Luni, de la ora 09:00, președintele Nicușor Dan a început o serie de negocieri oficiale cu partidele poitice, în încercarea de a rezolva criza politică apărută după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Noi am spus că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus și indiferent cine face parte din guvern. Ar trebui încercată o refacere a coaliției sau o altă majoritate dacă există.

Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Acestea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, în rest toate pot fi discutate, pot fi abordate, important e să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate”, a spus Kelemen Hunor.

În plus, el a subliniat că varianta alegerilor anticipate nu poate fi exclusă, însă nu ar fi o soluție.

„Ce dorește să facă în acest an cu bugetul și anul viitor. Așa cum se conturează e aproape imposibil să găsești o soluție cu care să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape și bineînțeles se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere nu putem considera că anticipatele ar fi o soluție, dar există această posibilitate teoretică, constituțională și nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu ăsta e momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat ce a răspuns când Președintele l-a întrebat daca vede o majoritate, Kelemen a răspuns:„ Eu am spus că văd o majoritate la a doua încercare. La prima încercare s-ar putea să nu existe. După prima încercare vine a doua încercare”.

Liderul UDMR a afirmat că prima opțiune este un premier politic.

„Prima opțiune e un premier politic. Trebuie responsabilitate politică, dacă nu există înseamnă că nu ai o majoritate și imediat începe o altă logică în Parlament. E nevoie și în cazul unui premier tehnocrat să ai și miniștrii politici. Altfel responsabilitatea se rupe. Trebuie partidele responsabilizate și asta se poate dacă sunt în guvern”, a mai afirmat el.

Kelemen Hunor a afirmat că „nu există posibilitatea” unei alianțe PSD-UDMR pentru guvernare. Legat de refacerea Coaliției, el a subliniat că „la prima încercare nu cred că se poate”.

„Eu sunt realist, la prima încercare nu cred că se poate reface coaliția, la a doua încercare... depinde care ar fi prima încercare. Haideți să nu ne grăbim, să așteptăm finalizarea consultărilor, poate are Președintele o soluție sau poate mai face o rundă de consultări. Dacă e să o luăm pas cu pas, primul pas e o primă nominalizare. Nu neapărat după prima rundă de consultări, dar la un moment dat trebuie să se ajungă la o nominalizare”, a subliniat Kelemen.

Astfel, el a subliniat că nu există „discuții în momentul de față” pentru intrarea UDMR într-un guvern minoritar.

„În acest moment o astfel de discuție nu există. Un guvern minoritar, dacă nu are o susținere transparentă în Parlament, nu va rezista. Nu are cum să își facă treaba. Trebuie să încercăm să fie o majoritate sau să fie asumată susținerea unui guvern”, a mai adăugat el.

La final, el a făcut și profilul unui premier de sacrificiu.

„Să aibă capacitatea de a duce țara măcar până în aprilie anul viitor. Capacitatea politică, intelectuală, profesională, de a negocia. Azi nu suntem în situația de a nominaliza pe cineva sau de a propune către Președinte o persoană. Cel puțin noi”, a conchis el.