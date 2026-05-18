Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Cer demisia sau demiterea Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului au intrat, luni, în grevă japoneză, după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că sindicatul este „un instrument politic” și a refuzat sa demisioneze după scandalul Schwarz Digit. Sindicaliștii au cerut fie demisia, fie demiterea vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irineu Darău, după ce ar fi folosit autoritatea funcțiilor pentru a deschide „culoare instituționale” unui operator privat.

O parte dintre angajații Guvernului, cei care fac parte și din sindicat, protestează astăzi și spun că această decizie de a intra în grevă japoneză vine după ce Oana Gheorghiu a refuzat să demisioneze și, mai mult, a apreciat că Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului este „un instrument politic”.

Imediat după ce au apărut e-mailurile, sindicaliștii de la Guvern au cerut declanșarea unei verificări de către Corpul de control al prim-ministrului și, de asemenea, au solicitat să fie verificat mandatul celor doi demnitari, pentru a se stabili dacă au acționat sau nu în interes propriu pe durata lunilor de mandat.

„În semn de protest față de refuzul doamnei Oana-Clara Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală, precum și față de afirmația jignitoare potrivit căreia SAALG ar fi devenit instrument politic, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză”, au transmis sindicaliştii din Guvern, pe 16 mai.

„Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: salariații din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultați, disprețuiți sau transformați în țintă politică atunci când cer transparență, integritate și răspundere publică”, mai spuneau sindicaliştii.

Pe 13 mai, fostul lider al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, o acuza pe vicepremierul Oana Gheorghiu că a trimis, de pe adresa de e-mail de vicepremier, doua mesaje către șefii ADR și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin care îi întreba dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.

Ulterior, s-a aflat că vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Mastercard. Agenda discuției ar fi fost accelerarea digitalizării serviciilor publice din România. La cinci luni de la această ședință, cu o zi înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis de Parlament, Executivul a adoptat un memorandum cu Mastercard pentru servicii de asistență pentru portofelul digital european.

Pe 15 mai, s-a aflat că, în invitația transmisă de consiliera vicepremierului pentru această întrevedere, se menționează explicit că grupul Schwarz prestează servicii și pentru guvernul Germaniei și pentru compania Rheinmetall, cea care a obținut 6 dintre cele 15 contracte din SAFE ale României, și că Schwarz Digits vrea să devină „primul hyperscaler european și furnizor de servicii de cloud”.