Sondaj INSCOP în ziua consultărilor: PNL urcă pe locul 2, peste PSD. Sondajul CURS îl contrazice

Potrivit unui sondaj INSCOP, AUR se menţine pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, iar PNL a crescut faţă de aprilie şi trece pe locul al doilea, depășind PSD, care ajunge pe poziţia a treia, deși un sondaj CURS din 17 mai arăta că PSD rămâne al doilea cel mai votat partid. USR este în scădere, iar UDMR, deşi a crescut uşor faţă de sondajele precedente, este la limită în ceea ce priveşte pragul pentru intrarea în Parlament.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3%, la un grad de încredere de 95%.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot şi 10 „sigur da” vor merge la vot, 15.2% dintre români au ales 1, 0.5% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 3.6% au ales 5, 1.2% au ales 6, 2.4% au ales 7, 4.4% au ales 8, 3.1% au ales 9 şi 67.4% au ales 10. 1.5% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţia de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eşantion) intenția de vot ar fi următoarea:

AUR: 38.2% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie 2025, 40.8% în septembrie 2025 , 40.5% în iunie 2025, 38.11% în mai 2025)

PNL: 20.3% cu PNL (faţă de 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie 2025, 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025, 16% în mai 2025)

PSD: 17.5% cu PSD (faţă de 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie 2025, 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025)

USR: 10% cu USR (faţă de 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie 2025, 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025)

UDMR: pentru UDMR ar vota 5% din alegători (faţă de 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie 2025, 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025)

Pentru restul partidelor, intenția este următoarea:

SOS România - 2.9%

SENS - 2.5%

POT - 1.9%

Pentru independenți ar vota 0.9%, în timp ce tot 0.9% ar vota un alt partid.

Sondajul CURS din 17 mai arăta următoarele date în intenția de vot: AUR - 32%, PSD - 24%, PNL - 20%, USR - 10%, UDMR - 5%, PNRR-Piedone - 4%, SOS România - 3%, iar categoria „Altul” - 2%.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (57.9% din total eşantion), potrivit INSCOP, lista partidelor este următoarea:

AUR - 41.4% (38,3% în aprilie)

PNL - 21.9% (16,9% în aprilie)

PSD - 13.3% (16,6% în aprilie)

USR - 10.8% (14,4% în aprilie)

Pentru UDMR ar opta 3.4% (3% în aprilie) dintre alegători, pentru SOS România – 3.1% (1,4% în aprilie), pentru SENS – 2.3% (2,2% în aprilie), iar pentru POT – 1.7% (4,5% în aprilie).

Din nou, 0.9% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (1.3% în aprilie), iar 1.1% pentru alt partid (1% în aprilie).

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moţiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenţia de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenţia de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variaţie în funcţie de gradul de mobilizare al votanţilor). O schimbare majoră se observă în ceea ce priveşte locul doi. În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD cu un scor de 20-22% (în creştere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente faţă de aprilie).

Diferenţa dintre cele două partide variază între 3 puncte în clasamentul votanţilor care au o opţiune şi peste 8 puncte procentuale în clasamentul votanţilor mobilizaţi. USR este, de asemenea, în regres, ajungând la 10%, în timp ce UDMR se menţine în zona obişnuită de 3-5%. Moţiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societăţii româneşti, ceea ce a provocat o creştere importantă a PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan, a cărui popularitate a crescut rapid şi oarecum neaşteptat.

Pe de altă parte, se poate observa totuşi că variaţia susţinerii electorale pentru marile bazine politice din aprilie până în mai nu este deocamdată atât de mare nici în cazul votanţilor care aleg un partid (blocul AUR - SOS - POT se menţine la 43%, blocul PNL – USR creşte uşor două procente de la 28% la 30%, în timp ce PSD pierde trei procente de la 20% la 17%), şi nici în cazul votanţilor mobilizaţi (blocul AUR - SOS - POT de la 45% la 46%, blocul PNL – USR de la 31% la 33%, în timp ce PSD pierde trei procente, de la 16% la 13%). Interesant este că, în comparaţie cu situaţia din urmă cu un an (mai 2025), AUR, PSD şi UDMR sunt practic la acelaşi scor, în timp ce PNL creşte cu patru procente, iar USR scade cu 2 procente”, afirmă directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.