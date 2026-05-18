Declarație unică 2026. Care este termenul limită și ce se întâmplă dacă nu îți declari veniturile

3 minute de citit Publicat la 07:00 18 Mai 2026 Modificat la 07:00 18 Mai 2026

Persoanele fizice care au obținut venituri în România sau din străinătate trebuie să depună formularul 212 pentru veniturile realizate în anul 2025. Termenul limită pentru declarația unică este 25 mai 2026 pentru declararea venitului realizat și stabilirea/definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale. În ceea ce privește persoanele fără venituri care optează în mod voluntar pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru a deveni asigurate, acestea pot depune declarația oricând în cursul anului curent. Obligația declarării veniturilor estimate pentru anul curent a fost eliminată din legislație, formularul axându-se exclusiv pe definitivarea anului fiscal încheiat.

25 mai este termenul limită pentru depunerea declarației unice 2026

Potrivit informațiilor ANAF, declarația unică 2026 trebuie depusă până la data de 25 mai 2026 inclusiv, pentru declararea veniturilor realizate și stabilirea impozitului anual și a contribuțiilor sociale.

În cazul persoanelor care optează doar pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, formularul poate fi depus oricând în cursul anului 2026.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit și poate fi depusă de contribuabil sau de împuternicitul ori curatorul fiscal desemnat conform Codului de procedură fiscală.

Formularul 212 este disponibil pe portalul ANAF, în format web, iar contribuabilii pot utiliza gratuit programul de asistență pus la dispoziție de instituție.

Declarația poate fi transmisă:

în format fizic, la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire;

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV);

pe platforma e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Cine depune declarația unică

Obligația depunerii declarației unice revine persoanelor fizice care au realizat în anul 2025 venituri din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit ori contribuții sociale obligatorii.

Printre categoriile de venituri pentru care se depune formularul 212 se numără:

venituri din activități independente;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din chirii și cedarea folosinței bunurilor;

activități agricole, piscicultură și silvicultură;

transferul titlurilor de valoare și alte instrumente financiare;

venituri din străinătate;

venituri din alte surse pentru care există obligația declarării.

De asemenea, declarația trebuie depusă și de persoanele fizice care optează în 2026 pentru plata CASS.

Care sunt penalitățile pentru nedeclararea veniturilor

Penalitățile de nedeclarare se datorează pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Nivelul penalității de nedeclarare este de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanței fiscale principale la care se aplică.

Organul fiscal nu stabilește penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 lei. Penalitatea de nedeclarare stabilită se reduce cu 75% dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată ori compensare sau sunt eșalonate la plată, în condițiile legii.

Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală constatate de organele judiciare.

În situația în care obligațiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecție fiscală ca urmare a nedepunerii declarației de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a se aplica sancțiunea contravențională pentru nedepunerea declarației.

Penalitatea de nedeclarare se aplică și pentru obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situației fiscale personale și se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului de stat. Aplicarea penalității de nedeclarare nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Ce se întâmplă dacă depui declarația 212 cu întârziere

Nedepunerea declarației unice până la termenul de 26 mai poate atrage amenzi contravenționale cuprinse între 50 și 500 lei. În plus, neplata la timp a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale poate genera dobânzi și penalități de întârziere. De asemenea, ANAF poate transmite notificări de conformare sau demara proceduri de executare silită.

Este important de știut că declarația poate fi rectificată ulterior, din proprie inițiativă, în cazul în care contribuabilul constată erori sau omisiuni.