Arme în loc de mașini? Șeful Mercedes ia în calcul o schimbare de strategie: ”Am fi pregătiți să o facem”

2 minute de citit Publicat la 07:00 18 Mai 2026 Modificat la 07:11 18 Mai 2026

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat că firma ar fi deschisă să sprijine eforturile tot mai mari ale Europei în domeniul apărării. FOTO: Getty Images

În timp ce industria auto germană se confruntă cu presiuni tot mai mari, companiile din domeniul apărării privesc tot mai atent spre fabricile, muncitorii calificați și experiența industrială ale acestui sector. Într-un interviu pentru The Wall Street Journal, directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat că firma ar fi deschisă să sprijine eforturile tot mai mari ale Europei în domeniul apărării.

„Lumea a devenit mai imprevizibilă și cred că este destul de clar că Europa trebuie să își întărească capacitățile de apărare. Dacă putem avea un rol pozitiv în acest proces, am fi pregătiți să o facem”, a spus Källenius.

Källenius nu a prezentat planuri concrete. Totuși, el a subliniat că orice posibilă activitate legată de apărare ar rămâne una complementară și de dimensiuni reduse, în comparație cu operațiunile de bază ale Mercedes-Benz din industria auto.

Compania nu a transmis încă un comunicat oficial privind eventuale proiecte în acest domeniu.

Mercedes-Benz nu este primul producător auto care ia în calcul un posibil rol viitor în sectorul apărării.

Volkswagen analizează, de asemenea, oportunități legate de producția pentru apărare. Directorul general Oliver Blume a declarat că firma intenționează să decidă până la finalul acestui an dacă vehicule militare de transport ar putea fi produse la uzina Volkswagen din Osnabrück. În același timp, Blume a subliniat că Volkswagen nu va fabrica arme sau tancuri.

Între timp, companiile din industria apărării se îndreaptă tot mai mult spre sectorul auto aflat în dificultate. Rheinmetall a anunțat că analizează dacă unele dintre actualele sale unități furnizoare pentru industria auto, din Neuss și Berlin, ar putea fi transformate pentru producția de apărare.

Compania ar lua în calcul și preluarea unor fabrici întregi de la producători auto aflați sub presiune economică. Printre unitățile discutate se află uzina Volkswagen din Osnabrück, al cărei viitor pe termen lung rămâne incert.

Totuși, directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, a avut până acum o poziție prudentă, precizând că fabricile auto existente sunt doar parțial potrivite pentru producția de apărare, iar transformarea lor ar fi costisitoare. Cu toate acestea, el a spus că astfel de opțiuni ar trebui analizate înainte de construirea unor facilități complet noi.

Și alte companii din domeniul apărării profită de declinul industriei auto germane. Grupul aerospațial și de apărare Hensoldt recrutează activ muncitori calificați de la furnizori precum Continental AG și Bosch.

Industria auto germană se află sub o presiune tot mai mare. Costurile ridicate de producție, cererea slabă din Europa, concurența tot mai puternică din China și amenințările persistente privind tarifele din partea Statelor Unite pun presiune asupra producătorilor.

În februarie, Mercedes-Benz a raportat o scădere a profitului de aproximativ 49%, de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro pentru 2025, în timp ce veniturile au coborât cu aproximativ 9%.

Cu excepția BMW, toți marii producători auto germani au anunțat în ultimele luni reduceri de locuri de muncă la unitățile din Germania.

În timp ce sectorul auto are dificultăți, industria apărării este în plină expansiune. Potrivit institutului de cercetare pentru pace SIPRI, cu sediul la Stockholm, cei mai mari 100 de producători de armament din lume au atins venituri record în 2024.

Chiar și așa, analiștii se întreabă dacă sectorul apărării ar putea compensa în mod real declinul industriei auto. Diferența de dimensiune dintre cele două industrii rămâne uriașă: sectorul auto german a generat doar în 2024 venituri de peste 540 de miliarde de euro.

Prin comparație, cele mai mari cinci companii germane din domeniul apărării au avut, împreună, venituri de puțin sub 30 de miliarde de euro în 2023.