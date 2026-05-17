Nicușor Dan începe consultările cu partidele la Cotroceni, luni. Liderii politici vor discuta cu președintele începând cu ora 9:00

Președintele Nicușor Dan ia în calcul să le propună liderilor partidelor pro-europene care merg luni la consultările de la Cotroceni să construiască o majoritate parlamentară și un guvern în jurul unui prim-ministru tehnocrat. Numele la care se gândește președintele este Delia Velculescu, care în prezent este director adjunct la FMI, au declarat pentru Antena3.ro surse din Administrația Prezidențială.

Varianta unui premier tehnocrat a fost acceptată, declarativ, până acum, de PSD si UDMR. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că singura posibilitate de a se reface coaliția pro-europeana este desemnarea unui premier independent, care să nu fie un rival politic pentru niciunul dintre liderii din viitorul guvern.

Însă, Ilie Bolojan a susținut, la discuțiile purtate săptămâna trecută pe subiectul negocierilor de guvernare, că PNL nu va vota niciun cabinet din care face parte PSD, cu premier tehnocrat sau nu. USR va face același lucru. PSD a lansat ipoteza susținerii unui premier tehnocrat, dar a avansat o alta variantă, respectiv Șerban Matei, director la BNR.

Cine este Delia Velculescu

Delia Velculescu lucrează de aproape 23 de ani la FMI, fiind în prezent director adjunct, şef al misiunii FMI pentru Africa de Sud. Ea a fost şef al misiunii FMI în Grecia, în perioada marii crize economice prin care a trecut această ţară.

În 2009, a fost co-autoarea unui studiu despre situaţia financiară a Greciei. Delia Velculescu a fost şi reprezentantul FMI în negocierile pentru planul de asistenţă financiară acordat Ciprului. Presa din Cipru o numea „încântătoarea Delia”, dar vorbea şi despre puterea de negociere a româncei. Este cea mai dură dintre membrii delegaţiei, scriau jurnaliştii ciprioți în 2013.

Delia Velculescu este căsătorită cu un renumit medic, și el român, dar stabilit în Statele Unite din anii '70.