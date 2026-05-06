Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare, dar pune condiții pentru PSD: „Dacă recunoaște că nu are soluție”

Bolojan: „România nu poate să rămână fără un guvern funcțional." PSD trebuie să vină cu o soluție sau să recunoască că nu are una”Publicat acum 1 minut
Alessandra Stoicescu: Puteți 100% intra la guvernare într-o formulă care să vă permită să mai aveți încredere în parteneri?
Ilie Bolojan: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. Măcar e o chestiune de bun-simț să facă acest lucru.
Avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional. Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta. Dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea.
Bolojan nu exclude un guvern minoritar: „România a funcționat foarte bine cu guverne minoritare”Publicat acum 12 minute
Întrebat de Alessandra Stoicescu dacă ar susține un guvern minoritar, Bolojan a răspuns: „E bine să ai majoritate. E situația cea mai bună, să ai guvern stabil. Dar România a funcționat foarte bine cu guverne minoritare. E posibil să avem această situație.”
Bolojan: „S-au bazat că vor găsi în PNL premieri confortabili, care semnează și nu deranjează”Publicat acum 13 minute
„Bolile bugetare s-au agravat. Oamenii nu au mai perceput o forță politică în opoziție și au votat masiv anti-sistem.
Întrebat ce guvern urmează, Bolojan a răspuns: „Decizia este clară. Este o nouă majoritate PSD–AUR. PSD a fost notificat.
„S-au bazat pe faptul că în PNL vor găsi premieri confortabili, care semnează, nu deranjează și le permit celorlalți să șurubărească.
Întrebat de Alessandra Stoicescu despre Cătălin Predoiu, Bolojan a refuzat să comenteze: „Nu arunc nume pe piață, nu vorbesc despre nimeni.”
„Cei care vor să mă judece pe mine să meargă la Oradea și să întrebe: omul ăsta a făcut ceva?”
Bolojan: „Nu mai există o bază de încredere în PSD”Publicat acum 16 minute
- Niciun partid nu crapă în opoziție.
- Dacă va fi această situație, voi reconstrui PNL să fie o bază. Merg în fiecare localitate din România. PNL să fie un partid cu voturi în Parlament. Azi are doar 15%."
- Am încredere în PNL, că un partid unit este un partid puternic. PNL a înțeles că nu trebuie să ne întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de alegători.
- Dacă este cazul, în opoziție. Dacă PSD vine cu o soluție sau recunoaște că nu are soluție, trebuie văzut ce e de făcut. Noi nu suntem oameni care să abandonăm.
- Orice partid vrea la guvernare, dar nu în orice condiții.
- Nu poți să te duci mai departe cu oameni în care nu ai încredere. Gândiți-vă că sunteți asociat care fură – ați mai face o firmă cu el? Nu, pentru că riscă să facă același lucru.
- Nu mai există o bază de încredere în PSD. Există o majoritate în PNL care crede asta.
- Funcțiile politice nu mai pot fi ocupate de acel partid. Nu e o decizie ușoară.
PNL nu exclude revenirea la guvernare: „Întotdeauna e posibil, dar nu în orice condiții”Publicat acum 20 minute
Întrebat de Alessandra Stoicescu dacă PNL ar putea reintra la guvernare, Bolojan a răspuns: „Întotdeauna e posibil, dar nu în orice condiții” și că „nu mai există o bază deîncredere între PNL și PSD ca să formeze o coaliție”
Bolojan nu se retrage de la șefia PNL: „Președinții făceau prostii. Aseară am văzut că PNL și-a recăpătat pofta de a face lucruri bune”Publicat acum 23 minute
- Am fost ales la un congres și, cât timp acest partid duce o politică a demnității, pentru mine e o onoare să fiu președinte. Sunt de 30 de ani în partid, cu bune și cu rele.
- De multe ori nu aveam un confort că eram membru PNL, că președinții făceau prostii.
- Aseară am văzut că PNL și-a recăpătat pofta de a face lucruri bune.
Ilie Bolojan, despre GrindeanuPublicat acum 25 minute
Dacă ar trebui să rămână Grindeanu în fruntea PSD, ce răspundeți?
- Nu e treaba mea să explic unui partid pe cine să aleagă președinte. PSD a vrut schimbarea conducerii PNL prin schimbarea premierului.
Bolojan: „Dacă au majoritate să răstoarne guvernul, PSD și AUR au majoritate și să formeze guvern”Publicat acum 28 minute
- Am avertizat PSD de două ori că e iresponsabil ce face.
- Nu eu m-am împrumutat, nu eu am generat deficitele.
- Ca să luăm banii din PNRR avem nevoie de legi, hotărâri de guvern, ordine.
- Dacă de trei luni ameninți că pleci, oamenii de la stat nu mai lucrează. Așteaptă să vadă cine vine.
- Responsabilitatea e la PSD.
- Cunosc oameni din PSD cinsitiți, dar au trebuit să se alinieze deciziei conducerii.
- Grindeanu trebuie să vină și să spună: asta e soluția noastră. Ei să-și asume.
- Să vină cu o soluție, dacă au demolat. Dacă nu au o soluție, să aibă decența să spună că nu au o soluție și îi lasă pe alții.
- Dacă au majoritate să răstoarne guvernul, PSD și AUR au majoritate și să formeze guvern.
Ilie Bolojan: Nu am discutat cu Nicușor Dan de la moțiune și până aziPublicat acum 32 minute
- Dacă nu ținem cont de supărările cetățenilor, o să avem un vot masiv antipolitic. Am văzut și în 2024.
- Dacă din această guvernare care s-a încheiat cu votul de ieri a rămas faptul că românii au văzut că se poate guverna cu reguli - înainte era ca o pușculiță bugetul. Unii sunau și plăteam nota pentru incompetență.
- Am vorbit cu președintele înainte de moțiune.
- Nu am discutat de la moțiune și până azi.
- În zilele următoare, înțeleg că vor fi consultări.
Bolojan, despre creșterea TVA și relația cu Nicușor DanPublicat acum 34 minute
Întrebare: Creșterea TVA v-a stricat relația cu președintele Nicușor Dan?
Nu cred că mi-a stricat relația. Că în această perioadă am făcut ce dă bine. Am făcut ceea ce trebuie pentru această țară.
Ce măsuri le consideră greșitePublicat acum 35 minute
Ce măsură o considerați excesivă sau greșită?
Când guvernezi sub presiune, când uneori ai copiloți care trag de volan cu o mașină pe un drum accidentat și te mai și încurcă, nu toate măsurile pe care le ai pot fi rafinate sau calculate?
Care?
Am majorat impozitele pe proprietatea, aveam un jalon și, în loc să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă, amluat măsura de majorare eliminând anumite excepții. În felul acesta, în aceste zone, creșterile au fost mai mari.
Peste tot pe unde au fost probleme, am căutat să rafinez lucrurile.
Creșterea de TVA era o măsură inevitabilă.
Bolojan: Boala se numește pesedismPublicat acum 41 minute
- E foarte ușor să faci profit când ai monopol. Crești prețul biletelor.
- Oamenii ăștia au fost puși pe posturi cu concursuri cu rezultat așteptat.
- Exemplu de la Transporturi: cineva care se ocupa de aviație a fost ales la Otopeni.
- Astăzi s-a încheiat o tranzacție Romgaz–Azomureș. A fost o echipă profesionistă de la Romgaz, dar nu am văzut asta în multe companii.
- Dacă zece ani am fi făcut asta, am fi fost mai bine.
- Există un partid care are o densitate mare de oameni acolo unde sunt probleme. Boala se numește pesedism.
Bolojan: Ai nevoie de timp ca să reduci cheltuielilePublicat acum 43 minute
- Am încercat, ca să reduci cheltuielile ai nevoie de timp. Nu poți face repede dacă ai clientelă politică.
- La companii, directorii sunt protejați de contracte, e greu să corectezi de pe o zi pe alta. Nu puteam să le modific contractele, am condiționat aprobarea bugetelor lor de reducerea cheltuielilor.
- Am spus la Hidroelectrica: aveți salarii mari, nu ați făcut investiții. Nu le trec bugetul, dacă în contract nu scrie să fac 1.500 MWh/an.
Cele mai importante declarații ale premierului Ilie BolojanPublicat acum 53 minute
Întrebare: De ce trăiesc oamenii mai greu?
Ilie Bolojan: Trăiesc greu în România din cauza ce țin de calitatea guvernărilor pe care le-am avut de-a lungul anilor. Și de cauze ce țin de deficitul generat de guverne până în 2025.
- Oamenii dezvoltă o țară, dar un guvern creează condiții pentru ca ei să se dezvolte. Faptul că România a rămas în urmă e o cauză ce ține de calitatea guvernătilor pe care le-am avut.
- A doua cauză este deficitul enorm pe care l-am avut până în 2025.
- În mod evident, măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Erau inevitabile, se știa acest lucru. De asta nimeni nu a vrut să fie premier anul trecut. De asta PSD nu și-a asumat.
- Deranjul pe care l-am generat a dus la această criză, generată de PSD, care a aruncat guvernarea în aer.
Întrebare: Dumneavoastră ați tăiat în mod corect?
- Am căutat să fac asta în mod corect. Ca să faci reduceri de cheltuieli, nu poți face asta de pe o zi pe alta.
- A calcula corect nu este un lucru confortabil, mai ales dacă ai și clientelă politică acolo.
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea GuvernuluiPublicat acum 1 ora si 51 minute
Ilie Bolojan acordă primul interviu după demiterea Guvernului său prin moțiunea de cenzură votată marți în Parlamentul României. Interviul are loc la Observator, în cadrul unei ediții speciale, realizate de Alessandra Stoicescu.
Guvernul PNL-USR-UDMR-minorități a fost demis cu 281 de voturi „pentru” – cel mai mare număr din istoria moțiunilor de cenzură din România. Au fost necesare 233. Moțiunea, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost inițiată de PSD și AUR, cu semnăturile a 254 de parlamentari.
Bolojan a plecat din Parlament fără să aștepte rezultatul votului și fără să susțină discursul tradițional de la final. S-a dus direct la Palatul Victoria.
Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore
Miercuri dimineață, Bolojan a publicat primul mesaj pe Facebook. A numit cele 10 luni de mandat o încercare de a demonstra că „este posibil un alt mod de a guverna”. A mulțumit românilor pentru că au suportat măsurile de austeritate și a transmis: „Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură.”
Marți seară, PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție. Rezoluția adoptată arată că PSD „nu mai este un partid credibil” pentru PNL. USR a luat aceeași decizie – nu mai acceptă o nouă formulă de guvernare cu social-democrații.
Miercuri, Nicușor Dan a început consultările informale la Cotroceni. Primul lider primit a fost Dominic Fritz (USR). Urmează Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor. Președintele analizează inclusiv varianta unui guvern minoritar PSD-UDMR. A exclus anticipatele.
PSD îl propune pe Sorin Grindeanu premier. Grindeanu exclude un guvern cu AUR, dar nu exclude un premier tehnocrat.