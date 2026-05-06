Ilie Bolojan nu exclude revenirea PNL la guvernare, dar pune condiții pentru PSD: „Dacă recunoaște că nu are soluție”

Alessandra Stoicescu: Puteți 100% intra la guvernare într-o formulă care să vă permită să mai aveți încredere în parteneri?

Ilie Bolojan: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. Măcar e o chestiune de bun-simț să facă acest lucru.

Avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional. Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta. Dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea.