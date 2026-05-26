Cel mai mare constructor din Ucraina va face drumul expres Suceava - Siret. Proiectul de 3,7 miliarde de lei e finanțat prin SAFE

Publicat la 22:41 26 Mai 2026 Modificat la 22:47 26 Mai 2026

Undă verde pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret, proiect care continuă practic conexiunea cu Autostrada Moldovei A7 spre granița cu Ucraina, a anunțat secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma. Contractele, în valoare de 3,7 miliarde lei, vor fi semnate în zilele următoare și includ una dintre cele mai mari companii de construcții din Ucraina, scrie HotNews.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins toate contestațiile depuse pentru primele două tronsoane, care însumează aproximativ 43 de kilometri din viitorul drum expres ce va lega Suceava de Siret, la granița cu Ucraina.

Constructorul desemnat este asocierea FAR FOUNDATION SRL - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL - LINCOR TRANS SRL, contractele având o valoare totală de 3,72 miliarde de lei fără TVA (aproximativ 730 de milioane de euro).

„În zilele următoare vom semna contractele pentru proiectarea și execuția Lotului 1 și Lotului 2”, a transmis Horațiu Cosma.

Cum vor arăta cele două loturi

Primul tronson, Suceava - Dărmănești, are 18,6 kilometri și o valoare de 2,09 miliarde de lei fără TVA. Durata este de 9 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Lotul al doilea, Dărmănești - Bălcăuți, are 24,45 kilometri și o valoare de 1,63 miliarde de lei fără TVA, cu 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Pe traseu vor fi construite 57 de poduri, pasaje și viaducte, dar și patru noduri rutiere importante: Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți și Siret Sud. Proiectul include și parcări echipate cu stații de încărcare pentru mașini electrice.

Legătură strategică cu Ucraina, finanțată prin SAFE

Drumul expres Suceava - Siret va avea 55,7 kilometri și este gândit atât pentru trafic civil, cât și pentru mobilitate militară, asigurând conexiunea rutieră dintre România și Ucraina.

Proiectul este finanțat prin mecanismul european SAFE, dedicat infrastructurii strategice și mobilității militare. Din cele peste 16 miliarde de euro alocate României, 4,2 miliarde sunt destinate infrastructurii rutiere.

Cine construiește drumul

AUTOMAGISTRAL PIVDEN, parte din asocierea câștigătoare, este una dintre cele mai mari companii de construcții din Ucraina. Potrivit datelor citate de Hotnews din presa ucraineană, în 2025 a fost considerată cel mai mare constructor din țară, implicată în proiecte majore de infrastructură și reconstrucție, inclusiv autostrăzile Kiev - Odesa și Kiev - Harkov, dar și în programul guvernamental de reconstrucție „Marea Construcție”.

FAR FOUNDATION SRL este o firmă din Bistrița activă în lucrări de infrastructură și construcții civile, iar LINCOR TRANS, companie din Iași, activează în transport internațional de marfă.

La licitație au participat 12 asocieri din România, Bulgaria și Ucraina. Din listă a lipsit grupul UMB, unul dintre principalii constructori români implicați în Autostrada Moldovei A7.

Autoritățile au transmis că toate contractele pentru Drumul Expres Suceava - Siret trebuie semnate până la finalul lunii mai 2026, iar lucrările trebuie finalizate cel târziu în 2030, conform condițiilor finanțării prin programul european SAFE.