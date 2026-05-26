„Pare un moldovean moale, dar e abil și calculat”. Adrian Papahagi explică de ce Nicușor Dan îl vrea pe Eugen Tomac premier

Profesorul universitar Adrian Papahagi a declarat la Antena 3 CNN că Eugen Tomac este un politician „abil, calculat”, care se bucură de încredere atât la Bruxelles, cât și în SUA și care ar fi acceptabil pentru PSD, PNL și USR în funcția de prim-ministru, dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan. Totodată, fondatorul PMP, partid condus în prezent de Eugen Tomac, a afirmat că liderul formațiunii ar putea deschide un culoar pentru un eventual partid construit în jurul lui Nicușor Dan, ceea ce ar reprezenta un pericol pentru marile partide.

Adrian Papahagi este unul dintre fondatorii Partidului Mișcarea Populară (PMP), care este în prezent condus de Eugen Tomac și prieten cu acesta. Profesorul universitar a comentat, în exclusivitate la Sinteza Zilei, informațiile pe surse, potrivit cărora Nicușor Dan i-a informat pe liderii politici că îl va nominaliza pe europarlamentarul Eugen Tomac, care este și consilierul său onorific, în funcția de prim-ministru al României.

„Poate fi o soluție de echilibru și de tranziție”

Papahagi a speculat că Eugen Tomac va avea susținerea necesară pentru a primi votul de încredere al Parlamentului.

„Probabil că va avea susținerea dacă s-a negociat acest lucru, Profilul său în orice caz este unul, care în opinia mea, demonstrează un oarecare echilibru.

În primul rând, el este un om politic de dreapta, creștin-democrat, un creștin afirmat, un om politic care a activat în PDL, practic e apropiat de cei din PNL, mulți au fost colegii lui. E un om acceptabil în acea zonă. E un om care n-a avut niciodată mari conflicte cu PSD, nu văd de ce ar fi respins vehement. E un om care a intrat în Parlamentul European pe liste comune cu USR, deci e apropiat și de acea zonă a politicii românești.

Este un patriot unionist, basarabean, dar atenție născut în Ucraina, el s-a născut lângă Ismail, lângă Tulcea. Este un patriot român, e foarte greu și pentru AUR să conteste profilul lui, dacă nu sunt ipocriți. Știm că sunt ipocriți, știm că AUR e un partid putinist, nu unionist. Are un profil, zic eu, de echilibru. Nu a avut niciodată conflicte nici cu UDMR, e un politician respectuos și cu minoritățile, el însuși provenind dintr-o minoritate, cea românească din Ucraina”, a spus Adrian Papahagi la Antena 3 CNN.

Profesorul universitar a adăugat că Tomac ar putea reprezenta o soluție de „echilibru și de tranziție într-un context foarte tensionat”, iar acesta nu are nimic de pierdut dacă acceptă acest mandat de la președinte.

„A reușit să își câștige încrederea a doi președinți ai României: Băsescu și Nicușor Dan. Cred că poate fi o soluție de echilibru și de tranziție într-un context foarte tensionat. Acum, dacă va fi capabil sau nu, asta se va vedea, dacă își va strânge majoritate sau nu și asta se va vedea.

Ce înseamnă să ai experiență ca prim-ministru? Să mai fi fost odată prim-ministru? Nimeni nu a fost prim-ministru de două ori în România. Are bune intenții? Fără îndoială, cred că e un om onest și bine intenționat. Are capacitatea să țină un guvern? Habar n-am. Dar e un politician abil, care a reușit să traverseze politica românească în ultimii 15-20 de ani fără scandaluri și rămânând relevant.

(...) Dacă știe că e un guvern de sacrificiu, cu un mandat limitat, care e oricând amenințat de o majoritate care nu îi aparține este iar un gest nobil că încearcă să facă ceva pentru țară. Nu cred că va ieși foarte rău din acaestă situație, dacă Nicușor Dan îi dă mandatul”, a spus Adrian Papahagi.

Fostul politician a adăugat că Eugen Tomac se bucură de încredere și la Bruxelles, dar are conexiuni și în Statele Unite ale Americii. Totodată, Tomac are relații bune și cu Chișinăul și cu Kievul.

„Mai spun ceva că s-a adăugat că Tomac are relații foarte bune în America. Într-adevăr s-a dus foarte mult acolo, eu vorbesc destul de des cu el, am rămas foarte apropiați de pe vremea în care am fondat împreună un partid.

Este europarlamentar, are multă încredere la Bruxelles, cunoaște familia politică PPE în care a activiat și pe cea Renew, are relații excelente cu Maia Sandu. E în mod clar antiputinist, pro-Ucraina, pro-european. Întrunește multe calități.

Tocmai de-aia părea că n-are nicio calitate, părea așa amorf și că e un politician de rang secund. Luați-l un pic mai în serios, un om care a reușit să reziste atât mult timp în politică, n-a avut scandaluri, a fost extrem de prudent, când toți umblați pe arături cu Crin Antonescu, el a știut să fie de partea care a câștigat”, a mai spus profesorul universitar.

Adrian Papahagi a adăugat că Tomac este un „om de echipă”, „neconflictual”, dar „abil” la negocieri.

„El e un om prudent. E un politician abil, nu se dezvăluie nici măcar cu prietenii. Nu este un tehnocrat. Avem o viață politică și un Parlament ca politica să se facă prin oamenii politici și prin partide politice, dacă nu abolim partidele și facem un comitet de experți și ăia guvernează țara

Eugen tomac e un om politic, care are încrederea președintelui României. Dacă el are încrederea și Parlamentul îi acordă o majoritate, Tomac va fi un politician ca oricare altul, cu un track record de politician activ în România

Membru al Parlamentului European, afiliat acolo, cunoscut cu o poziție clară, consecventă de dreapta de 15 ani, toată lumea știe de unde să-l ia. Poate fi o soluție la această criză.

E un om foarte neconflictual, pare un moldovean moale, vorbește blajin, dar are o direcție, e un politician abil și calculat. E om de echipă, nu știu cât se va putea impune, cât va putea gestiona o majoritate cu politicieni din diverse partide”, a mai spus Papahagi, adăugând însă că nici Ilie Bolojan, un politician cu autoritatea, a avut dificultăți în gestionarea unei coaliții din patru partide.

Pericolul din spatele nominalizării lui Tomac

Profesorul universitar a adăugat că deși Eugen Tomac nu reprezintă „neapărat un pericol” pentru ceilalți lideri politici, ar putea totuși să creeze un culoar pentru un partid al președintelui Nicușor Dan.

„Dacă își asumă o să vedem în doi ani care va fi peisajul politic. (Eugen Tomac n.red) Nu este neapărat un pericol, dar sigur pericolul este ca Nicușor Dan să își creeze prin Tomac un partid prezidențial și care să înceapă să se profileze pe scenă.

Așa ceva este dezirabil, a fost o greșeală istorică a partidelor de dreapta că au lăsat un culoar atât de larg pentru un partid extremist, putinist, KGB-ist, antiromân cum este AUR, și o greșeală și pentru PSD că a uitat politicile socială, să țină alături o zonă a societății mai nevoiașă, care s-a îndreptat spre AUR.

S-ar putea ca în acest moment, dacă se crează o acalmie pe scena politică, partidele mari să se refacă într-o direcție mai doctrinară. Eu sper ca această aberație numită AUR să se dezumfle (...) E loc și pentru un partid prezidențial”, a mai spus Papahagi.

Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan i-a informat pe liderii fostei coaliții că intenționează să îl propună pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, discuțiile s-au blocat însă la formarea guvernului.

Potrivit surselor citate, în momentul de față sunt două variante posibile pentru guvernul Tomac. Prima variantă, un guvern tehnocrat care să primească votul de învestitură de la partidele din fosta Coaliție.

În această situație, PSD, PNL, USR și UDMR își păstrează secretarii de stat și oamenii de eșaloanele doi și trei. A doua variantă discutată de Nicușor Dan este cea a unui guvern politic cu premier Eugen Tomac. Guvernul ar urma să fie completat cu miniștri din fosta coaliție de guvernare la care s-ar adăuga miniștri tehnocrați în unele ministere.